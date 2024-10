La molestia de la comisión revisora de AC contra Vivanco por solicitud de su defensa para postergar su exposición: se encontraría fuera de Chile

La mañana de este lunes se llevó a cabo una nueva sesión de la la comisión investigadora que revisa la acusación constitucional contra la suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y del juez Sergio Muñoz.

Como es habitual, el secretario de la instancia leyó las actividades que se realizarían durante la sesión. Allí dio cuenta que dentro del escrito entregado por la defensa de Vivanco, había una solicitud respecto a su exposición frente a la comisión.

“Tenemos una petición de la defensa de la administración de la Ángela Vivanco en relación con la exposición de la defensa, la cual se le ha citado para el día de hoy a la defensa de la señora ministra a las 17.30 horas. Dice, ‘junto con saludar, venimos a reiterar respetuosamente la solicitud que se fija audiencia de defensa para el día jueves, en horario de la tarde, por un lado, para que exista coordinación con la otra comisión que fija audiencia para el mismo jueves, durante la mañana, y por otro, la defensa durante los días lunes y martes estará en materia relacionada a la Comisión de Derechos Humanos y Corte Penal Internacional, siendo indispensable para asegurar el derecho de defensa a una nueva fecha’”, leyó el secretario.

La solicitud del abogado Juan Carlos Manríquez generó molestia entre los diputados asistentes. Así lo manifestaron la mayoría de los integrantes de la comisión. La primera en tomar la palabra para dejar claro su disgusto fue la diputada Jovana Ahumada (Ind.), quien señaló: “Vemos ahí que hay una justificación de parte del abogado de la defensa de la ministra Vivanco, quien indica que no se encuentra en el país, por lo cual solicita que sea citado el día jueves. Quiero consultar si es posible, porque se le informó con anticipación, que pueda hacer su participación vía Zoom, porque creo que no somos nosotros quienes debemos acomodarnos ahí. O sea, lo encuentro insólito”.

Ángela Vivanco Foto: Andres Perez

En esa misma línea, la presidenta de la comisión, la diputada Sofía Cid (RN) dijo: “Le vamos a preguntar al secretario lo que dice la diputada Ahumada. La verdad es que, a título personal, me llama la atención que un abogado que está llevando una causa de los seis días que tiene para estar con nosotros en la comisión, destine tres días a estar fuera del país. Le vamos a preguntar al secretario cómo procede, porque nosotros además hoy día los tenemos citados a las cinco y media de la tarde y él está fuera del país, pero tiene tres personas más que podrían asistir en su lugar, inclusive podría ser la misma ministra Vivanco que viniera a hacer su defensa”.

Por su parte, el secretario sostuvo que “hay que tener presente que la defensa ya ha cumplido en presentar un escrito, conforme a la ley orgánica, han cumplido con presentar su defensa por escrito, que está en poder y conocimiento de la comisión, y respecto a esto, las comisiones de la acusación constitucional, cuando sí lo solicitan los acusados, pueden comparecer personalmente el acusado para hacer su defensa, pero también por una práctica parlamentaria se les permite que puedan designar un abogado patrocinante”.

En esa línea, agregó que “queda a criterio de la comisión el establecer cuál es el procedimiento más adecuado para los efectos de conocer de una acusación constitucional. La presencia de la defensa puede ser física o puede ser a través de un medio técnico como es la aplicación Zoom, de tal manera que, en definitiva, la comisión decide para los efectos de que la defensa pueda comparecer, nada impide que pueda comparecer vía electrónica, o que pueda enviar a algún otro miembro del equipo jurídico, si así lo disponen, para los efectos de exponer y recibir preguntas de la comisión”.

Luego, tras solicitar la palabra, el diputado Jaime Sáez (FA) planteó: “Quisiera consultar, porque estamos en esta sesión de ahora en la mañana, luego tenemos esta tarde, entiendo que mañana también, y según la información que envió la semana pasada, el miércoles estaríamos votando. Entonces, ¿Cuál es el sentido de pedir ser citado el día jueves? No me parece que sea así, me parece absolutamente improcedente. Si no pueden comparecer entre hoy y mañana, yo creo que habría que descartar esa posibilidad. Yo, al menos, no estoy disponible para una sesión extra, fuera de toda planificación, solamente para escucharles a ellos. No tiene sentido”.

“Yo creo que estamos todos en la misma línea”, acotó Cid, para luego darle la palabra a su par Eduardo Durán (RN).

“Yo solo decir, presidenta, que comparto el criterio que usted ha puesto sobre la mesa, además de lo que dice nuestro abogado secretario. Así que, en esta instancia tan importante y tan relevante como es para el funcionamiento, no solo de esta comisión, ni del Congreso, sino que de todo el país, debió haberse tomado las precauciones pertinentes para poder asistir, tal como se indicó, ya sea presencial o en forma telemática”, dijo.