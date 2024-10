Vallejo recalca que chats entre exfiscal Guerra y Hermosilla apuntan a posible “intervención en resultado de investigaciones”

En una entrevista radial la mañana de este lunes, la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, se refirió a las conversaciones entre el exfiscal regional Oriente, Manuel Guerra, y el abogado Luis Hermosilla, que abarcan siete años, entre 2016 y 2023.

Esta es una de las las aristas del caso Audio, investigada por el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, encargada por el propio fiscal nacional Ángel Valencia, y cuyo objetivo es reconstruir ese período de tiempo y hacer calzar reuniones, audiencias judiciales, conversaciones y decisiones que haya tomado el exfiscal Guerra.

Una de esas hebras, por ejemplo, es una conversación que sostuvo Guerra con Hermosilla en 2016, en momentos en que se desarrollaba el caso Penta. De acuerdo a una publicación de Ciper, en esos diálogos, habrían hablado de contactar a “Andrés” para “darle una salida al caso”. La referencia sería a Andrés Chadwick, exministro del Interior, exsenador de la UDI y amigo de Hermosilla.

En diálogo con Radio Futuro, Vallejo señaló que lo que se ha ido conociendo a través de la revelación de algunos de los chats “deja entrever como posibles intervenciones en otras causas”.

“Aquí lo que se muestra hasta el momento en esos chats, es que se entrega información por parte de un fiscal, exfiscal actualmente, a un abogado sobre causas que no llevaba el fiscal. Por lo tanto, ya la entrega de información de causas reservadas que en sí mismo es un delito, sino que también que esa información podría eventualmente ser usada para intervenir en el resultado de esas investigaciones. Y eso es mucho más grave aún”, recalcó.

Con todo, la portavoz del Ejecutivo sostuvo que “esto no es un tema que deba explicar y aclarar La Moneda”, apuntando que “es un tema de los involucrados y de la oposición en particular”.

“Lo segundo es que nosotros no vamos y no podemos intervenir en la justicia, eso no nos corresponde. Hay separación de poderes justamente por lo que estamos hablando”, puntualizó.

La secretaria de Estado, dijo que pese a que desde La Moneda condenaron rápidamente los hechos enmarcados en el caso Audio, al calificarlo como “corrupción de cuello y corbata”, posteriormente, “habiendo conocido los antecedentes que entregó la formalización de Hermosilla en primera instancia, no habíamos dimensionado lo profundo que era esta red de tráfico de influencia”.

En las conversaciones entre Guerra y Hermosilla también hay otro tipo de intercambios, entre ellos, comentarios sobre figuras de la política nacional, como los que se encontraron de orden sexista sobre la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei.

Al respecto, Vallejo señaló: “No me voy a referir, obviamente, a lo reprochable de lo que aparece en los chat referente a otras personas o como se refieren a otras personas, porque ya en sí mismo es un tema ético, muy reprochable”.