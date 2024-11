La Moneda busca mantener a partidos alineados y les transmite que no hay contradicciones de Boric por caso Monsalve

La mañana del lunes, como pocas veces ocurre, cada uno de los ocho partidos del oficialismo llegó hasta La Moneda para participar del comité político ampliado. Ahí fue inevitable hacer frente al mayor dolor de cabeza que aqueja a la administración del Presidente Gabriel Boric: la denuncia por violación presentada contra el exsubsecretario Manuel Monsalve. Y, en particular, la declaración del Mandatario ante la Fiscalía con respecto a ella.

Luego de que la oposición arremetiera duramente contra Boric, y acusara omisiones y contradicciones, los ministros Carolina Tohá (Interior) y Álvaro Elizalde (Segpres) enfatizaron ante los jefes de partido que no hay ninguna incongruencia entre lo que el Presidente Boric ha relatado en público sobre el caso y su declaración. En esa línea, concluyeron que la filtración no pone nuevos antecedentes sobre la mesa. Junto con eso, remarcaron que Boric declaró de forma voluntaria y que no manejan ningún tipo de información respecto de cómo será la defensa de Monsalve.

Las palabras de los secretarios de Estado fue interpretada por los dirigentes del oficialismo como el intento de Palacio por mantener a sus partidos ordenados, en momentos en que continúan lidiando con la crisis.

Esa fue precisamente la postura que evidenciaron los timoneles a la salida del comité. Aunque descartaron que les hayan entregado una minuta para ordenar sus declaraciones, todos los dichos fueron en una misma línea.

“En lo que ha dicho el Presidente Boric no hay ningún hecho nuevo, no hay ningún tema de temporalidad nuevo. Lo único que refleja es que el gobierno voluntariamente ha declarado y está colaborando con la investigación”, sostuvo el presidente del PPD, senador Jaime Quintana. Por su parte, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, enfatizó que la declaración de Boric ante la Fiscalía “es consistente con lo que se ha planteado con anterioridad”.

En privado, algunos dirigentes oficialistas reconocen que ha habido errores en el manejo de esta crisis. Aunque los traspiés no han sido sustantivos, aseguran.

De todas formas, persisten algunas dudas. El 18 de octubre, el Presidente Boric indicó que “en función de los antecedentes” que se recabarían en La Moneda “de una denuncia que no conocíamos, íbamos a evaluar inmediatamente su continuidad (de Monsalve) en el cargo”. Desde ese momento, en el Ejecutivo no han logrado explicar cuál fue el momento específico en el que Boric decidió pedirle la renuncia a Monsalve, acto que ejecutó recién dos días después de tomar conocimiento de una denuncia de índole sexual.

En su declaración ante Armendáriz, el Jefe de Estado sí logró entregar luces sobre el “criterio” que imperó en su decisión de sacar a Monsalve. “Yo ya había decidido que él tenía que dejar el cargo. Por ello, converso alrededor de las 14:30 horas (del 17 de octubre) con él y la ministra Tohá aquí en La Moneda, a solas. Sobre su continuidad, me señaló que su abogado le dijo que no era bueno, pues podía entenderse como indicio de culpabilidad”, dijo Boric.

En la misma línea, el Presidente agregó que “yo le dije que en mi criterio era incompatible la denuncia y su respectiva investigación con el ejercicio de su cargo. Me indicó que OK (...)”. Sin embargo, la incompatibilidad citada por Boric estaba a la vista del Mandatario desde el mismo 15 de octubre en el que tomó conocimiento de la denuncia contra Monsalve, misma jornada en la que le permite viajar, al día siguiente, al sur para que la entonces autoridad le contara el caso a su familia.

Sobre qué convenció al Presidente para pedirle la renuncia a Monsalve, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara -quien asumió la vocería de este lunes-, dijo que “el mismo Presidente lo ha señalado, él tomó noticia de estos hechos el día martes en la tarde y, 36 horas después, se realizó la renuncia por parte del subsecretario Monsalve en base a una decisión que ya tenía previamente tomada y que lo ha señalado de manera bastante reiterada”. Eso sí, Jara no precisó el momento particular en el que el Mandatario tomó la decisión.

Mientras todo esto ocurre, el Jefe de Estado encabeza una gira que comenzó en Perú y continúa en Brasil. Así, los nuevos antecedentes que han surgido a cuentagotas sobre el caso han terminado por contaminar el viaje que concluirá este martes.

Hasta ahora, en los cinco días de periplo, el Presidente Boric no ha hablado con la prensa que lo acompaña desde Chile, que pretende consultar por el caso Monsalve. Quien sí abordó el asunto el domingo, tras ser inquirido, fue el canciller Alberto van Klaveren. Él descartó que la agenda se haya visto afectada por los nuevos antecedentes.

El canciller volvió a hablar -mediante un video- este lunes, junto a Camila Vallejo. Sin embargo, acotaron sus palabras a la agenda de Boric. Este martes, tras firmar un memorándum de entendimiento con Brasil, se espera que la vocera del Ejecutivo realice un punto de prensa y se refiera al caso.