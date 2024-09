La Moneda sube el tono y emplaza a Chile Vamos por Chadwick en el caso Audio

En medio de la inauguración de una nueva comisaría móvil en el Parque O’Higgins, la ministra del Interior, Carolina Tohá, escaló una vez más el tono del Ejecutivo en el marco del caso Audio y apuntó directamente contra un bastión del denominado “piñerismo” sobre el que, hasta ese momento, el gobierno del Presidente Gabriel Boric no había profundizado: Andrés Chadwick.

“Él tendrá que definir la manera en la que se defiende. Pero lo importante es que las figuras que cumplan roles, o que han cumplido roles importantes en el Estado, particularmente en su caso como ministro del Interior, hay instituciones que tienen que responder por estas actuaciones”, dijo Tohá.

Los dichos de la jefa del gabinete de Boric se dieron luego de que fuera consultada por un reportaje de Ciper, en el que se dio cuenta de una reunión que sostuvo en 2022 con el fiscal de Aysén, Carlos Palma, cuando este último se encontraba en gestiones con el penalista Luis Hermosilla para ser electo como fiscal nacional.

De acuerdo al mismo medio, cuatro días antes de que el gobierno de Gabriel Boric anunciara el nombre de su primer candidato para dirigir la Fiscalía, Hermosilla compartió con Palma el contacto de su socio, Andrés Chadwick, y unas horas antes del anuncio le escribió al fiscal de Aysén: “Mi amigo Ach (Andrés Chadwick) hizo su pega así es que a esperar tranquilo. Le fue bien”.

Pese a que en los mensajes se manifiestan los esfuerzos del abogado por apoyar la candidatura de Palma a la Fiscalía, la carta para el Ministerio Público elegida por el gobierno fue otra: el 21 de noviembre de 2022, Boric nominó al fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Local de Santiago Norte, José Morales.

La intervención de Tohá, además, ocurrió tras una serie de arremetidas del gobierno de Boric en el marco del caso Audio, que hace dos semanas fueron reforzadas por el propio Mandatario, quien se refirió a Hermosilla como un “señor que se creía todopoderoso” y que instaló en La Moneda un discurso contra las élites.

“La élite cree que a los poderosos no se les puede tocar”, dijo el Jefe de Estado, el pasado 3 de septiembre.

Si bien en el oficialismo reconocen el tono “severo” de Tohá, lo cierto es que en Palacio transmiten que los dichos de la titular del Interior mantienen la misma línea que han desplegado en el marco del caso Audio.

Al mismo tiempo, defienden que se apunta directamente a las responsabilidades políticas en un tema de alto impacto al que se ha referido el propio Mandatario y que, en este caso, obedece a una pregunta particular sobre Chadwick y nuevos antecedentes que lo vinculan a Luis Hermosilla y sus gestiones para posicionar al fiscal Palma dentro de los contendores por la Fiscalía Nacional.

De todos modos, en La Moneda entienden que Chadwick no es un dirigente más dentro de la UDI ni de Chile Vamos, sino que uno de los personeros con mayor renombre en el sector y que, ante los nuevos antecedentes, debe haber respuestas claras.

Es por eso que, en esta ocasión, Tohá no solo emplazó a Chadwick, sino que también a los personeros propios de Chile Vamos que estuvieron en la administración de Piñera, para que respondan por los nuevos detalles.

“Lo que yo creo que correspondería es que esas instituciones que estuvieron a cargo de ese gobierno, los partidos políticos que estuvieron a cargo de ese gobierno dieran esas respuestas”, afirmó la ministra del Interior.

Luego, Tohá cerró planteando que “el señor Chadwick probablemente va a estar más concentrado en defenderse, pero los partidos que fueron responsables de ese gobierno tienen que darle al país una respuesta de qué hay detrás de estos antecedentes y de cómo operaba en esa época, durante ese gobierno y, posteriormente sus exautoridades, en estos temas que han estado en discusión en la agenda pública”.

Más tarde, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, realizó un punto de prensa para abordar el sumario interno que levantó en la arista del caso que involucra al exministro Felipe Ward (UDI). “Es la justicia, el Ministerio Público y todo el proceso judicial, la que determina si en los hechos hay delitos o no. Nosotros tenemos que ver con las irregularidades principalmente administrativas”, aseguró Montes en el punto de prensa.

¿Bancadas oficialistas cuadradas con Tohá?

En la Cámara de Diputados han seguido atentamente la crisis derivada del caso Audio. Respecto a la arista que involucra al abogado Luis Hermosilla, algunos parlamentarios siguen preparando los libelos de las acusaciones constitucionales contra algunos ministros de la Corte Suprema, como Ángela Vivanco y Jean Pierre Matus, que presentarán después de Fiestas Patrias.

En dicho contexto, las declaraciones de Tohá encontraron un espaldarazo generalizado dentro del oficialismo. Así, el jefe de la bancada del Partido Socialista, Daniel Melo, dijo que “comparto con el gobierno que es urgente que se avance en mayor transparencia y se emplace a quienes hoy están protegiendo a Andrés Chadwick y los vínculos que él tuvo con Hermosilla”.

22/04/2024 DANIEL MELO Y DANIEL Manouchehri{ MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Según Melo, “está claro que el señor Chadwick debe hablar y aclarar lo ocurrido, no basta con un comunicado, la ciudadanía exige respuestas. Y por ello, desde todos los sectores políticos, debemos condenar siempre los hechos de corrupción y la impunidad, porque en Chile las instituciones deben funcionar y la derecha no puede seguir defendiendo a una persona que no es capaz de dar la cara”.

En una línea similar, el jefe de bancada del Frente Amplio, Jaime Sáez (FA), afirmó que “sin lugar a dudas la derecha, el círculo cercano del expresidente Piñera y en especial la UDI, le deben una respuesta a Chile. (...). Resulta evidente que el silencio que ha guardado la derecha y el manto de protección que ha entendido sobre la figura de Andrés Chadwick no se condice con lo que la ciudadanía espera en términos de que no tienen que existir defensas corporativas”.

Sin embargo, el jefe de bancada del PPD e independientes, Jaime Araya (Ind.), aseveró que “tengo matices con esa estrategia, hay que marcar límites, no me veo pidiéndoles explicaciones a militantes o parlamentarios honestos de derecha por las sinvergüenzuras de Chadwick”.

Y agregó: “Hay que cuidarse de tener la misma actitud odiosa que caracteriza a una parte importante de la derecha y que daña la convivencia democrática en un momento muy jodido donde a veces las palabras dejan cicatrices muy profundas, deberíamos ser cuidadosos con las generalizaciones”.

En tanto, desde la derecha, uno de los pocos que salió a hablar del tema fue el diputado Juan Antonio Coloma (UDI). “Andrés Chadwick ha dado explicaciones, ha dado dos comunicados de prensa respecto del tema y aquí Evelyn Matthei ha sido particularmente clara respecto de cómo enfrentar este tema. Tal como lo señaló ella, hay un caiga quien caiga, nosotros confiamos en Andrés Chadwick, pero esto es parte de un proceso judicial que debe ser investigado”, subrayó el parlamentario, quien respondió a las críticas transversales que han surgido por el tema, no al comentario particular de Tohá.

Además, Coloma reiteró que “nada de lo que se conoce es constitutivo de delito, por lo tanto, acá son los tribunales los que tienen que hablar y lo que nosotros pedimos es que ojalá los tribunales actúen lo más rápido posible”.

En el oficialismo, en todo caso, reconocen que los emplazamientos a la derecha se enmarcan como parte de un diseño para intentar que existan costos políticos de cara a las elecciones de octubre. De hecho, la investigación contra Hermosilla fue usada en la franja del segundo plebiscito constitucional y ha sido tema recurrente en esta contienda electoral.