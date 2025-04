Chadwick ante la Fiscalía: “Hermosilla me comentó que el fiscal Guerra le había dicho si podíamos recibirlo en la oficina... le respondió negativamente porque no necesitaban más abogados”

Unas horas antes de ser entrevistado por CNN Chile, la tarde del 10 de marzo a las 15:40 horas, el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, interrogó en calidad de imputado al exministro del Interior Andrés Chadwick.

La diligencia es parte de las pesquisas desarrolladas por el Ministerio Público para esclarecer eventuales delitos de soborno, prevaricación y revelación de causas reservadas que se siguen en contra del exfiscal regional de la zona metropolitana Oriente Manuel Guerra, quien aparece en chats del teléfono que le fue incautado al penalista, que hoy lleva siete meses en prisión preventiva, en el denominado caso Audio.

Sobre lo medular que dicen las querellas en contra del exintegrante del Ministerio Público, respecto a haber solicitado una reunión con Chadwick para hablar sobre los términos judiciales del denominado caso Penta, que según el propio Guerra jamás se concretó, y de un intercambio en el que el persecutor se manifiesta interesado en trabajar para el estudio jurídico (de comunidad de techo) que tenía con el penalista, el exministro se explayó en su interrogatorio al que tuvo acceso La Tercera.

" Recuerdo que Luis Hermosilla me comentó que Manuel Guerra quería retirarse del Ministerio Público y que le había propuesto si lo podíamos recibir en la oficina de Luis, bajo la modalidad de comunidad de techo y eso lo conversamos, y como él era el dueño de la oficina su opinión era la más importante y me comunicó que le respondería negativamente dado que no se necesitaban más abogados y no pensaba expandirse, lo que me pareció razonable”, sostuvo.

Sobre el arribo de Guerra a la Universidad San Sebastián después de renunciar a la Fiscalía, Chadwick descartó ante el fiscal Carrera haber realizado alguna gestión y explicó que cuando fue contratado él era sólo un profesor y no decano de la Facultad de Derecho como lo fue años después-

“A la Universidad san Sebastián ingresé el año 2014 al 2017, fecha en que hice clases y tenía actividades académicas en un centro de estudios que creamos sobre temas institucionales junto con el profesor Sebastián Sichel, mi ramo era el de derecho publico que se dividía en derecho público y derechos fundamentales, todo en el ámbito de derecho constitucional que fue la misma disciplina que tuve a cargo en la Universidad Católica”, fue lo primero que declaró al respecto.

Luego de eso, explicó, “tuve una segunda etapa como docente que se inicia el año 2020 con iguales labores docentes, hasta que en el mes de marzo del año 2022 donde se me plantea la posibilidad de ser decano de la facultad y asumo el 1 de abril del año 2022, respecto a la llegada de Guerra a la Universidad me enteré el año 2021 cuando comenzamos a toparnos como docentes en la facultad”.

Reconoce que lo puso en contacto, pero no lo recomendó

Junto con esto, enfatizó ante el persecutor y oficiales del OS-9 de Carabineros que “me parece que ingresó el segundo semestre del año 2021 pero no lo recuerdo con precisión, no tuve ninguna injerencia en la llegada de Guerra, no tenía en esa época ningún cargo directivo ni administrativo. La Universidad tiene sus propios procesos de incorporación, tampoco lo recomendé” .

Fue en ese momento en que el fiscal Carrera, según presentes en la diligencia, lo requirió a recordar si a lo menos intercedió para que Guerra conociera al rector.

Sobre este punto, Chadwick detalla que “lo que recuerdo es que Luis Cordero era quien tomaba la decisión final en las contrataciones y a lo más entregué los mails a uno u a otro para que se conocieran o conversaran, no recuerdo más detalle, pero si que traspasé información para efectos de contactos, Cordero no me pidió referencias, y esta transferencia de contacto fue en una etapa cuando ya el proceso estaba avanzando ”.

¿Cuándo fue su jefe?

Supo que a Guerra le fue bien, según declaró, ya que “después lo vi en la Universidad en las instancias donde nos topamos los profesores como cuando retiramos los libros o cosas similares. El 1 de abril del año 2022 asumí como decano, esto es al año siguiente de la llegada de Manuel Guerra. Él era profesor de derecho procesal penal y en ocasiones hacia derecho penal cuando había algún vacío o necesidad en esa área. Sólo desde esa fecha tuve un grado de jerarquía sobre Manuel Guerra pues mis deberes como decano consistían en dirigir la facultad, me tocó además el proceso de acreditación lo que hizo que fuera un año muy intenso y logramos el objetivo de obtener 6 años de acreditación”.

Fue luego de ese proceso que, según sostuvo ante el fiscal, Chadwick dice que recibió a Guerra en su domicilio. “Tras este buen resultado, tuvimos una cena en mi domicilio para agradecer un año tremendamente intenso, fueron 30 personas, todos académicos y administrativos, y en esa ocasión participó Manuel Guerra, siendo esta la única actividad social que compartimos en todo el tiempo en que lo conocí”.

Más adelante el exministro agregó que “salvo actividades laborales en la Universidad circunscritas al tiempo en que fui decano pues era regular tener almuerzos de trabajo con todos los profesores para analizar temas exclusivamente académicos. Quiero agregar que el cargo de presidente del consejo directivo recién lo asumí el 13 de junio del 2024″.

Sobre los chats Hermosilla-Guerra que lo mencionando, Chadwick expresó: “en relación al contenido de los chats que dan cuenta de las conversaciones entre Manuel Guerra y Luis Hermosilla, muchos de ellos son desconocidos para mí, como también las circunstancias que los pudieren explicar, es cierto que me nombran, pero yo no participo ni tuve conocimientos de ellos”.

Con todo, agregó que “ me parece que esos mensajes dan una impresión de un intercambio de cercanía en una relación que da cuenta que había una relación de amistad que yo desconocía en el grado de profundidad que se aprecia en ellos, si uno ve esos mensajes hay un punto común en que uno de ellos siempre pide alguna reunión, almuerzo y lo que se ve al analizarlos es que eso no se concretaba. No me llamó la atención que Luis fuera el que se negó a la llegada de Manuel Guerra a la oficina, no puedo juzgar si eran o no amigos y cual era el grado de esa amistad”

El inicio del interrogatorio

Mario Carrera es reconocido al interior del Ministerio Público como uno de los investigadores que mayor experiencia tiene en interrogatorios. Al comenzar la toma de declaración, que luego confirmó en su entrevista televisiva, le preguntó a Chadwick por su carrera y su relación con otro de los investigados: Luis Hermosilla.

“Conozco el motivo de mi citación”, dijo Chadwick tras lo cual detalló que “puedo señalar que soy abogado profesor universitario y fui diputado, senador y Ministro de Estado en los dos gobiernos del presidente Piñera, dejé el cargo de Ministro el 28 de Octubre del año 2019, fecha en que renuncié al cargo por decisión personal”.

Junto con esto, explicó que “en relación a los que se investiga, se que se refiera a las conversaciones existentes entre el señor Luis Hermosilla y don Manuel Guerra, donde en varias de sus conversaciones aparece mi nombre o mis iniciales y en relación a este tema puedo señalar lo siguiente, de lo que yo he podido conocer por información de prensa hay varios de esos mensajes donde se me nombra sin que haya tenido conocimiento de lo que ahí se conversaba y tampoco de sus circunstancias de lo que en ella se estaba intercambiando”.

Sobre su relación con el penalista que hoy está preso, dijo que “Luis Hermosilla ha sido mi amigo durante toda una vida, teníamos una relación de amistad muy significativa, fuimos compañeros desde primer año de Universidad, luego tomamos caminos diversos y nos reencontramos más tarde donde Luis me ofreció hacer una comunidad de techo y compartimos oficina entre los años 2015 a 2016, luego comencé mi colaboración en fundación Futuro y además hacia clases en la Universidad San Sebastián, luego retomamos el año 2020″.

Chadwick además comentó que “Luis fue mi abogado en la acusación constitucional y tras mi renuncia me invita a retomar tras unos meses esa relación de comunidad de techo en su oficina de abogados, también estaban en esa oficina los abogados Francisco Sepúlveda, Juan Enrique Urrutia, no recuerdo los otros nombres pero los puedo hacer llegar, eran del equipo de Luis Hermosilla”.

¿Qué es una comunidad de techo?

Sobre la comunidad de techo, Chadwick señaló que “implicaba que yo ocupaba una oficina y yo tenía un contrato con Luis Hermosilla donde él me hacía participe de Honorarios, uno de esos contratos era de marzo de 2020 y luego se hizo una modificación en marzo de 2021, debo aclarar que el contrato era con la sociedad Asesorías Luis Hermosilla Ltda., entiendo que los socios de esa sociedad eran Luis Hermosilla y Francisco Sepúlveda, pero no puedo dar certeza, eso debe estar en Impuestos Internos”.

Sobre el paso de Hermosilla como asesor del gobierno de su fallecido primo Sebastián Piñera explicó que “también prestó servicios al Ministerio del Interior, en el primer gobierno del presidente Piñera desde finales del 2012 y 2013 y en el segundo gobierno desde su inicio hasta el final y sus servicios consistían en asesoría al gabinete del Ministro y con responsabilidad especifica en las causas criminales que llevaba o era parte el Ministerio de Interior”.

Aclaró que “no hubo comunidad de techo en las épocas en que formé parte del gobierno, dado que la función del Ministro del Interior hace imposible cualquier actividad extra al ser un cargo de dedicación exclusiva”.

¿Cuándo conoció a Guerra?

Volviendo a cómo conoció al exfiscal Manuel Guerra, recordó que fue “en el año 2013 cuando Guerra era Fiscal Regional de Tarapacá y en particular a raíz a de la situación de unos militares Bolivianos detenidos en territorio Chileno, por esa causa tuve conversaciones con ese fiscal y ahí lo conocí, no tengo recuerdos de haber interactuado con él por otras cosas en el 2013 o 2014″.

Tras esto, dijo que “el 2015 Guerra fue nombrado como Fiscal Regional Metropolitano Oriente en Santiago, no me llamó ni intercedí de ninguna manera en su nombramiento incluso en época yo ya estaba fuera del gobierno y en comunidad de techo con Luis Hermosilla, desconozco si Manuel Guerra se conocían o no con Luis Hermosilla antes de esa fecha con Manuel Guerra, no recuerdo si Hermosilla intervino o no a propósito de los militares Bolivianos del 2013 pero si recuerdo de que en esa oportunidad mi intervención fue directa pues como Ministro del Interior me preocupaba de que no se politizara esa situación”.

Las cosas que no recuerda

En 2015, cuando estaba fuera del gobierno, y tuvo con Hermosilla la primera comunidad de techo, “no recuerdo con exactitud cuando volví a ver a Manuel Guerra, y menos alguna reunión o actividad social en esa fecha, tampoco el año 2016 fecha en que como señalé me fui de la comunidad de techo pues ingresé a la fundación futuro para preparar el camino de una eventual candidatura presidencial del presidente Piñera. Fui presidente de dicha fundación y mantuve mis clases en la Universidad San Sebastián”.

Junto con esto, aseguró al fiscal Carrera que “en la época de la primera comunidad de techo, el 2015 y 2016 no recuerdo haber visto a Manuel Guerra en la oficina, ni haber compartido con él en otras actividades, además que de todas maneras pasaba poco tiempo en la oficina. Luego el 11 de marzo de 2018, fui parte como Ministro del Interior del segundo gobierno de Piñera, y Manuel Guerra era Fiscal Metropolitano Oriente, desde esa fecha la única interacción que recuerdo con el Sr Guerra es haber asistido personalmente a la fiscalía de flagrancia, recuerdo que se nos hizo una exposición y me pareció un muy buen sistema, no recuerdo otras interacciones con el sr Guerra en esa época”.

No hubo reuniones “extra”

“Categóricamente le puedo responder que no tuve otras interacciones con él en mi época como Ministro del Interior, ni reuniones en casa de otra autoridad ni almuerzos ni nada parecido, puede que hayamos coincidido en alguna actividad publica tales como alguna inauguración o cuentas publicas como la del Fiscal Nacional, pero no tuve ninguna relación ni interacción distintas a ellas”, respondió.

Acto seguido, expuso sobre lo que ocurrió durante el estallido.

“Como lo señalé salí del gobierno el 28 de Octubre de 2019, tras el estallido social donde tuve que afrontar una acusación constitucional, me di un tiempo de descanso por lo intenso de esos días, y tras el verano en marzo de 2020, volví a la comunidad de techo con Luis Hermosilla, las oficinas quedaban en calle Alonso de Córdova, casi esquina de Vitacura, edificio Patio, oficina quedaba en el cuarto piso, tenía como 8 privados más una sala de reuniones, era un lugar grande y cómodo, en esa época yo iba muy poco dado que hacía clases en la Universidad San Sebastián, y además estábamos luego en tiempo de COVID y en marzo de 2022 asumo el decanato en la misma Universidad, lo que hacía imposible tener presencia en la oficina, además de estar muy contento en ese cargo”, se explayó.

Acto seguido aclaró que “en esa época esto es desde marzo del 2020 a marzo del 2022, tampoco recuerdo haber tenido ninguna interacción con el señor Guerra”.