La réplica de Orrego por denuncia de sobreprecio en motobombas

“Lo denunciado no es verdad”. Luego de que el consejero regional del Partido Republicano, Pedro Bolados, acusara al Gobierno Regional de la RM de sobreprecio en la compra de 25 motobombas, la entidad encabezada por Claudio Orrego respondió que estaba todo en orden. El principal argumento es una cotización que mostraba la similitud entre los montos por los que fueron adquiridos los implementos y lo que cuestan en el mercado.

En específico, Bolados denunció que, en base a la cotización que le pidió a Honda, las motobombas equipadas deberían tener un valor de $ 99.711.675, y no de $ 249.900.000, valor por el que fueron adquiridas. Es decir, apuntó a un sobreprecio de $ 150.188.325.

Sin embargo, desde el Gore de la RM explican que el problema surgió luego de que Bolados se equivocara al realizar la cotización de los implementos de las motobombas y, por lo mismo, pidieron una nueva cotización al mismo lugar. La solicitud del core mostró que cada motobomba equipada tiene un costo de $ 3.988.467, mientras que en la nueva cotización solicitada -el pasado lunes 11 de septiembre por el Gore- tiene un costo de $ 9.820.847. La diferencia radica en que el consejero republicano contempló solo 16 metros de manguera plana tipo bombero, mientras que lo pedido por la gobernación incluye 400 metros por motobomba, así como también bidones de 20 litros y uniones Storz embarriladas.

La situación había sido denunciada por Bolados en una de las sesiones de consejeros regionales, en donde el representante del Partido Republicano dijo que “me llegó el listado de elementos que conformaban un monto pagado por 25 motobombas marca Honda, modelo WT40, por un monto individual para cada una de $ 9.996.000, que comprendían la motobomba, horómetro, manguera espiral, manguera plana tipo bombero y aceite Honda”.

Luego, Bolados prosiguió: “Ocurre que ese mismo día pedí cotización a Honda Chile, por la misma motobomba y con los mismos elementos. Me llegó la cotización número 2.381, de la misma fecha, por un monto individual para cada uno -con IVA incluido- de $ 3.988.467, por lo tanto, lo que pagó el Gore por las 25 motobombas fue un total de $ 249.900.000, no obstante, la cotización que recibí yo asciende a $ 99.711.675. Quiero saber, por favor, que se me informe, a qué se debe la diferencia de precio y su detalle”.

Consultado respecto a la nueva cotización, Bolados indicó que “yo pedí antecedentes al Gore, los copié, pegué y coticé. Me enviaron información errada, no pueden reclamarme que estoy equivocado. Luego realizan una nueva cotización, en base a información nueva a la que nunca tuve acceso. Estoy bastante molesto por la forma en la que se me ha informado”.

La polémica levantada por Bolados tomó vuelo el domingo. En esa jornada, el Gore de la RM encabezado por Orrego descartó inmediatamente cualquier irregularidad. “La cotización dada a conocer por el consejero Pedro Bolados no es comparable con la licitación, dado que las Bases Técnicas que forman parte y, que se publicaron con ID 1261- 22- LQ 23, dan cuenta que se solicitaron 400 metros de manguera de evacuación (16 kit de mangueras de 25 m), que fue lo que entregó el proveedor por cada motobomba con sus respectivas coplas (32 para cada kit), y no 16 metros que menciona la cotización del consejero. Además de bidones, plazos acotados en entrega y despacho. En estos aspectos radica la diferencia mostrada por el consejero”, indicaron desde la Gobernación.