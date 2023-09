La respuesta de Carolina Tohá a la declaración de la UDI por los 50 años del Golpe: “Me duele y me avergüenza”

Tras el acto celebrado en la Plaza de la Constitución a propósito del 50 aniversario del Golpe de Estado, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, criticó duramente la declaración emitida por la UDI esta mañana donde califican el 11 de septiembre como algo “inevitable”.

La directiva del gremialismo -encabezada por el senador Javier Macaya- emitió un comunicado en ocasión del medio siglo del quiebre institucional, donde en ocho puntos reseñan la postura del partido respecto a las causas y antecedentes que precedieron el Golpe de Estado ejecutado por fuerzas militares al mando del general Augusto Pinochet.

Así, el más controvertido entre los ocho puntos del comunicado es el número cinco, el cual expresa que “entre 1970 y 1973 sobrevino un quiebre social, político e institucional respecto del cual el 11 de septiembre se transformó en algo inevitable”.

“Los acontecimientos del 11 de septiembre de 1973 marcaron y seguirán marcando de manera decisiva la historia de Chile. Ello exige una profunda y permanente reflexión en torno a sus causas, su significado y sus consecuencias políticas para Chile”, reza el texto.

Si bien el texto condena la violación a los Derechos Humanos cometidas por el régimen de Pinochet, el texto se leyó como una justificación del Golpe de Estado y fue calificada como un “retroceso” por actores del oficialismo y la izquierda.

“La declaración de la UDI a mí personalmente me duele y me avergüenza. Me avergüenza que se retroceda en cosas tan fundamentales, yo espero que eso sea síntoma de una política cortoplacista, de una mirada electoral fruto de las disputas al interior de la propia derecha. Lo espero realmente por el bien de Chile que así sea”, expresó la ministra Tohá

El documento fue preparado por la directiva del partido encabezada por el senador Javier Macaya y la exdiputada María José Hoffmann, además de Máximo Pavez, abogado y exsubsecretario general de la Presidencia durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera.

Además, el documento elaborado por la UDI responsabiliza al gobierno de la Unidad Popular encabezado por Salvador Allende de provocar y allanar el camino para el quiebre democrático de 1973.

“El quiebre institucional tiene como antecedente causal directo la situación extrema que vivía Chile, marcada por el odio, la legitimación de la violencia como vía de acción política y la severa polarización provocada por un sector de la izquierda chilena”, argumentan.

En la misma línea, sostienen que “el gobierno de la Unidad Popular accedió al quebrantamiento de la democracia, propiciando una confrontación con la Contraloría General de la República, la Corte Suprema y el Congreso Nacional, para imponer su proyecto político”.