Las duras críticas a la gestión de Vallejo que tensionaron la discusión por presupuesto destinado a Segegob

El marco de la discusión del proyecto de ley de Presupuestos para el sector público en 2025, se vivió una tensa sesión en la Cámara de Diputados.

Esta jornada, correspondía que la Corporación definiera el presupuesto destinado al ministerio de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), encabezado por la ministra Camila Vallejo (PC).

Bajo ese marco, es que el ambiente se vio crispado, y las críticas -por parte de la oposición- a la gestión de Vallejo al mando de la vocería de gobierno, no se hicieron esperar.

“Esta partida es una de las pocas en que la esencia del financiamiento es de beneficio propio para el gobierno, por medio de la cual se puede medir su gestión y acción (...) ¿Cuánta de esta plata ha ido a parar en encuestas políticas? Sin duda alguna, estamos al dedo en cuanto a la transparencia en que estos recursos son gastados durante el año en que se ejecuta. Este es el Ministerio de los Favores, es el Ministerio en que no se ha podido sacar al flote de la crisis política. Mientras no exista una debida transparencia de los gastos de lo que se financia en encuestas políticas, se hace muy difícil apoyar este presupuesto”, dijo, por ejemplo, el diputado Andrés Celis (RN).

En esa misma línea, el jefe de bancada de Evópoli, el diputado Jorge Guzmán, señaló: “Me atrevo a decir que en este gobierno no se necesita la Secretaría General de Gobierno, porque cuando hay un problema que tiene que ver con algo jurídico, habla el ministro de Justicia antiguo, hoy subsecretario de Interior, Luis Cordero. Cuando se trata de un problema que tiene que ver con la interna del gobierno, habla el ministro Elizalde. Cuando se trata de un problema genérico, habla la ministra Tohá. Pero cuando se trata de dar buenas noticias, la única que habla es la ministra Vallejo. Mejor destinemos esos recursos a otras necesidades. Claramente, la ministra Vallejo le ha quedado no sé si grande el puesto o solamente lo habita cuando se trata de decir cosas buenas que la beneficia”.

Por su parte, el diputado Agustín Romero (republicano) aseguró que “en un gobierno republicano, este es el primer ministerio que vamos a terminar ¿Y por qué? Este es el ministerio del Apruebo, el ministerio de la propaganda, acuérdense ustedes”.

Desde el oficialismo, en tanto, la diputada Gael Yeomans (FA) remarcó: “Este es un presupuesto de continuidad. Yo no sé por qué se exaltan tanto, este es el mismo presupuesto que tenía el gobierno anterior de Sebastián Piñera con el ministro Jaime Bellolio. Entonces, no hay diferencia. Están tratando de sacar un punto de algo que no existe, no hay cambio.

“Y segundo, cuando hablamos de gasto en las contrataciones, acá simplemente se está cumpliendo la ley. Hay una ley, hay dictamen de la Contraloría, que lo que señala es que hay que traspasar aquellos contratos que son de honorario a planta. Entonces, se está tratando de buscar, de hacer puntos políticos en algo en donde no es existente ninguna diferencia, en primer lugar. Y por otro lado, simplemente se está cumpliendo la ley. Así que no, yo, presidenta, me gustaría también que lo respondiera la directora de presupuesto, por cierto, por su intermedio, pero creo que la derecha no puede darse gustitos siempre en cada uno de los puntos y elementos que tiene esta partida de presupuesto”, agregó.

Finalmente, la partida 20, correspondiente al presupuesto del Ministerio de la Segegob fue despachada. De las 7 indicaciones, una fue declarada inadmisible. Las 6 restantes fueron aprobadas.

En resumen, se aprobaron indicaciones que reducen recursos para la Secretaría de Comunicaciones (Secom) y para el seguimiento de políticas públicas y gestión institucional.