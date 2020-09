Lagos Weber califica de “lamentable” decisión del FA de no ir a primarias con la ex Nueva Mayoría: “Es una vieja práctica política”

El senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, calificó como “lamentable” y una “vieja práctica política” la decisión del Frente Amplio de no participar de primarias con la ex Nueva Mayoría.

Durante el fin de semana, la coalición informó a través de un comunicado que “descartamos la propuesta de un pacto único nacional para primarias que desconoce nuestras diferencias con los sectores conservadores y neoliberales del país presentes, como se ha reafirmado en estos últimos días, en sectores de la ex Nueva Mayoría”.

En conversación con Radio Infinita, el senador que de “renegar del pasado” para “construir algo nuevo” no le parece que sea el camino, dijo, refiriéndose al legado de los gobiernos de la Concertación. “Es una vieja práctica política a la que recurre el Frente Amplio, la cual yo no comparto. Yo lamento la decisión de ellos. Vi que dos parlamentarios de Revolución Demcrática se desmarcaron de manera muy fuerte de eso, tanto la diputada Natalia Castillo como Pablo Vidal, es bien notable. Es lamentable”, sostuvo Lagos Weber.

A su juicio, “si alguien quiere hacer un camino conjunto en alguna área, uno tiene que respetar a los demás, con sus pasados y biografía. Cuando uno ha gobernado Chile por 20 años, uno sí ha cometido muchos errores seguramente como muchos aciertos. Cuando uno es nuevo, uno no tiene pasado, en consecuencia no hay nada con qué apuntarle. No es sano como el FA aborda esta situación”, expresó.

“Yo puedo aceptar todas las críticas y todas las incapacidades que hubo en la transición que son muchas, pero de ahí a plantear que esos 20 años, fue casi lo peor que le pudo haber pasado a Chile (...) yo no acepto eso. Y hay sectores que lo dicen muy campantes todos los días y aspiran a dirigir Chile y constituir coaliciones con ese grado de exclusión, sectarismo y falta de autocrítica no me parece”, agregó el legislador.