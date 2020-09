Frente Amplio descarta primarias con la ex Nueva Mayoría

Desde el Frente Amplio descartaron participar de primarias con la ex Nueva Mayoría, según dieron a conocer a través de un comunicado firmado por la Mesa Nacional, la cual se reunió este sábado con el fin de analizar los desafíos que enfrentarán tras el plebiscito del próximo 25 de octubre.

Desde la agrupación, explicaron que “descartamos la propuesta de un pacto único nacional para primarias que desconoce nuestras diferencias con los sectores conservadores y neoliberales del país presentes, como se ha reafirmado en estos últimos días, en sectores de la ex Nueva Mayoría”.

Según dan a conocer en el documento, no dudarán “en competir contra todas las candidaturas que, independientemente de su coalición, hayan perpetuado la corrupción, el clientelismo o representen proyectos alejados de las necesarias transformaciones que permitan a nuestros vecinos y vecinas vivir tranquilas y recuperar las instituciones que, en muchos casos, han dejado de estar al servicio de la gente”.

“El Frente Amplio sigue trabajando con los partidos de Unidad Para el Cambio y Convergencia Progresista para avanzar en mecanismos de coordinación territorial vía omisiones mutuas que permitan por un lado, reconocer nuestras legítimas diferencias y por otro, aunar esfuerzos para ofrecer alternativas ciudadanas competitivas a Chile Vamos según cada realidad territorial”, mencionan al respecto.

Finalmente, señalan que “la mayoría social y política que necesitamos no se agotan en las primarias y por ello reiteramos que seguiremos empujando y conversando sobre una coordinación y competencia entre todos los sectores de oposición que permitan avanzar en proyectos transformadores y profundizadores de la democracia, incompatibles con la derecha y sectores conservadores de nuestro país poniendo siempre en el centro las demandas ciudadanas y las transformaciones que las chilenas y chilenos nos demandan”.

Para el Frente Amplio, el próximo 26 de octubre será una fecha determinante, ya que el día después del plebiscito, será el momento en que esperan recibir una respuesta de Beatriz Sánchez, sobre si aceptará o no ser su candidata presidencial.

Siguiendo la misma línea, el presidente de Comunes, Jorge Ramírez, mencionó al respecto que “lamentablemente los llamados de la ex Nueva Mayoría a primarias de toda la oposición no se han manifestado con una voluntad clara y en acciones concretas que nos permitan avanzar en construir esa mayoría que Chile requiere para poder derrotar a la derecha y la casta política de la ex Concertación”, agregando que “vemos con preocupación que los llamados por la prensa son llamados sin propósitos comunes, un llamado al vacío que es precisamente lo que la ciudadanía no quiere en un nuevo Chile”.

Ramírez, a la vez mencionó que “esperamos de verdad que exista la voluntad concreta para poder lograr construir esa mayoría y poder tener, quizás no hoy y sí en lo que se viene, primarias de toda la oposición”.