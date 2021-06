“Las cuatro miradas para mejorar el país”: El programa de Sichel que pretende renovar el centro y la centro derecha de Chile

A tres días del lanzamiento de su campaña en al comuna de Concón y de cara a las elecciones primarias, el candidato presidencial independiente, Sebastián Sichel, presentó su programa de gobierno con el que se enfrentará -en la primaria de Chile Vamos- a Joaquín Lavín (UDI), Mario Desbordes (RN) e Ignacio Briones (Evópoli).

Dentro del programa “Las cuatro miradas para mejorar el país” se presentan cuatro desafíos y cuatro pilares de cambio que buscan “avanzar en libertad y justicia”, renovar el centro y centro derecha en el país, además de proponer 20 medidas para “mejorar Chile”, todo esto condensado en cuatro documentos.

“Orgullosamente a nosotros nos apoya gente que va desde la UDI hasta gente que viene incluso de la Democracia Cristiana y esa mixtura nos ha permitido un programa que no hace lo que ha hecho históricamente la política chilena, creer que hay una contradicción entre libertad y justicia, sino tener una convicción profunda en que libertad y solidaridad pueden ser parte de la misma estrategia de desarrollo”, comenzó diciendo el candidato.

Continuó diciendo que “queremos reformar al cultura de centro y la centro derecha de Chile preparándolo para el siglo XXI (...) pero además queremos juntar libertad, justicia y democracia representativa como un círculo virtuoso para el país que viene”.

Sobre ese ideario reformista, el abanderado destacó tres puntos. Primero, tener un Estado presente que sea capaz de resolver problemas. “Y tenemos un desafío de marca mayor cuando candidaturas como las de Daniel Jadue lo que hacen en si misma es justificar la necesidad de que el Estado crezca sin exigirle que cumpla lo que promete y resuelva lo que tenga que hacer”. Segundo, “una cultura reformista tiene que defender la libertad al chancho, implica mínimos de dignidad”, y tercero valorar la democracia representativa.

Programa de Gobierno

En cuanto al programa de gobierno el expresidente del Banco Estado subrayó la exigencia que debe haber hacia el Estado. ”No me conformo con un Estado que existe por existir, necesitamos un Estado que haga bien la pega”.

Luego indicó que es necesario “creer en el marcado profundamente, pero un mercado competitivo basados en emprendedores que se desarrollan y profundizan nuestra economía (...) y creer en una sociedad inclusiva que no le tiene miedo a ser no neutral, a nivelar la cancha para aquellos que sus esfuerzos no son suficientes para salir adelante”.

En la instancia el candidato también señaló que su programa se trata de políticas públicas profundas entre las que mencionó “la pensión básica universal, un plan único de salud, una reforma y transformación profunda al Estado creando el ministerio de transformación del Estado (...) basa su política pública en el emprendimiento (...) medidas que buscan apuntalar la economía circular, medidas en educación centradas particularmente en el aula y en la preocupación esencial de nuestros profesores”.

Además anunció el reforzamiento de la inclusión femenina en el mercado laboral, aumentar el aporte salarial permanente, una reforma de pensiones que busca generar más competencia, y en ese punto indicó que “no me quedo tranquilo con la propuesta de Daniel Jadue que dice que las pensiones las tiene que administrar el Estado, yo quiero decidir que lo haga el Estado si es necesario, que lo haga un privado (...) que seas tu libremente quien decida quien administra tu fondo de pensión”. Agregó la idea de fijar un piso de pensiones pero incentivar el ahorro individual, garantizar el pago de pensiones alimenticias, entre otras.

De esta manera Sichel se convierte en el segundo candidato de Chile Vamos en presentar su programa de gobierno después del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, quien propone establecer un ingreso mínimo de $500 mil, eliminar la “tómbola” para ingresar a establecimientos educacionales, el compromiso de tener un gabinete paritario, entre otras cosas.

Primarias según Cadem

Este lunes también se publicaron los resultados de la más reciente encuesta Plaza Pública de Cadem sobre las preferencias ciudadanas de cara a las primarias presidenciales del próximo 18 de julio.

En el caso de los candidatos de Chile Vamos el 46% de las preferencias son para Lavín, en segundo lugar está Sichel con un 23%, más atrás Briones con un 11% y finalmente Desbordes con un 10%.

Por otra parte, entre los abanderados de Apruebo Dignidad, Daniel Jadue (PC) obtuvo el 54% mientras que Gabriel Boric (Convergencia Social) alcanzó el 40%. Sobre el escenario presidencial general se mantiene un triple empate entre Lavín, Jadue y la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC) con el 13%.