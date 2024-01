Las ofertas en el exterior que han llegado a Bachelet

Nuevamente la expresidenta Michelle Bachelet volvió a ser el centro de la noticia. Esta frase se ha hecho costumbre durante los dos años de la administración del Presidente Gabriel Boric y ejemplifica el inusitado protagonismo que ha tenido la exjefa de Estado socialista.

Bajo este gobierno, de hecho, no han sido pocas las veces en las que Bachelet ha salido a respaldar públicamente a Boric. El pasado 8 de enero, por ejemplo, participó de una actividad junto al Mandatario, en la que apoyó la reforma de pensiones que hoy se encuentra en su momento más determinante en el Congreso.

12 de Diciembre de 2022/SANTIAGO Presidente Gabriel Boric recibe en la entrada del centro cultural de La Moneda a la expresidenta Michelle Bachelet. FOTO: FRANCISCO CASTILLO/AGENCIAUNO

Este lunes, una de sus más cercanas colaboradoras, la embajadora de Chile ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Paula Narváez, instaló nuevamente la atención en Bachelet.

La exvocera de gobierno fue consultada sobre la idea de que la otrora Jefa de Estado vuelva a ser candidata presidencial. Ante esto indicó que “lo que yo puedo decir es que me parece normal que para muchas personas ella surja siempre como una alternativa, por la envergadura política que ella tiene y el impacto que ella tiene. Pero, lo que puedo contar, es lo que me pasa a mí en Naciones Unidas y es que, informalmente, representantes de distintos países la señalan como la próxima secretaria general de Naciones Unidas”.

“De manera informal debo decir, yo en mi calidad de embajadora, por supuesto, escucho y me han planteado directamente, me han abordado, porque la próxima secretaria general, la próxima Secretaría General de las Naciones Unidas debiera corresponder a Latinoamérica y al Caribe, porque esto siempre es por rotación de regiones. Y por lo tanto, el nombre de Michelle Bachelet siempre está”, añadió Narváez, quien hoy se encuentra en el país para encabezar una reunión especial del Consejo Económico y Social de la ONU, que preside desde el año pasado.

En el entorno de la exmandataria transmiten que la idea de que Bachelet asuma un nuevo desafío en la ONU viene desde hace un tiempo, pero que no convence a la otrora alta comisionada de los Derechos Humanos ante el mismo organismo. De hecho, fue la misma expresidenta quien, en septiembre de 2023, indicó a CNN que su rol era “ayudar en lo que yo pueda servir. (...). Tampoco quiero estar todos los días dando entrevistas, porque en marzo hubo una agenda de mujer muy alta y por ahí salió un diario a decir que tenía agenda presidencial. Entonces, trato de ni mucho ni poco. (...). Cada vez que me preguntan, que me llaman por si quiero ser candidata a secretaria general de la ONU: no”.

“No me quise reelegir en el cargo de alta comisionada porque llegué a la conclusión de que mi vida ha sido bastante intensa”, añadió en ese momento Bachelet. Sus dichos no fueron casuales. Esto es lo mismo que le ha compartido a sus cercanos, advirtiendo que no pretende aceptar altos cargos en el ámbito internacional, ni tampoco impulsar una carrera presidencial, como han levantado algunos personeros del oficialismo.

De hecho, la exjefa de Estado no solo habría rechazado la idea de suceder a Antonio Guterres -quien ha impulsado su nombre- en la Secretaría General de la ONU, sino que también a Luis Almagro como secretaria general de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Esto, en todo caso, no significa que vaya a retirarse de la vida política. Por el contrario, Bachelet espera continuar con un protagonismo soterrado, enfocado en entregar aportes en algunas políticas públicas y en respaldar agendas en las que previamente haya enfocado su trabajo.

Un ejemplo de esto son los encuentros -o talleres de comunicación- que ha encabezado en la sede de Horizonte Ciudadano con personeros del Ejecutivo.

Además, la expresidenta ha apostado a tener un rol unificador entre las fuerzas de izquierda.

Los pasos de la expresidenta

La opción de que Bachelet lidere la ONU se habría comentado también en su último viaje a Nueva York, cuando estuvo en el Instituto de Política Global de Columbia. Con la embajadora Narváez también habría podido conversar al respecto.

Paula Narváez, embajadora de Chile en la Misión Permanente del país ante las Naciones Unidas, en una presentación en el Congreso Nacional en Valparaíso. Foto: Pablo Ovalle Isasmendi / Agencia Uno.

Hoy el secretario general de la ONU es el portugués António Guterres, cuyo período vence en 2026. Si bien el nombre de Bachelet ha sido mencionado en las conversaciones informales que maneja el mundo diplomático en Nueva York -en los recesos entre sesiones de la Asamblea General u otras instancias-, lo cierto es que no es el único liderazgo que ha asomado para ocupar dicho cargo.

Conocedores del mundo diplomático también advierten como posibles cartas a la primera ministra de Barbados, Mia Mottley; la exvicepresidenta de Costa Rica, Rebeca Grynspan; o la vigente canciller del gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador, Alicia Bárcena.

La idea de que Bachelet sea la sucesora de Guterres en la Secretaría General de la ONU obedece a que dicho personero debería provenir de Latinoamérica y el Caribe. Además, en Chile recalcan que el hecho de que su nombre circule entre conversaciones informales no significa que la administración Boric vaya a levantar su candidatura oficialmente.

En el gobierno aseguran que la frase de Narváez fue algo espontáneo de ella, que no tuvo previa coordinación con La Moneda ni con la Cancillería, y que solo obedece a hechos que han ocurrido, como lo indicó la embajadora, en contextos informales.

Al mismo tiempo, los dichos de Narváez se sitúan en un momento en que varios mencionan a Bachelet como potencial carta presidencial. Esto último ha levantado distintas reacciones en el oficialismo, en particular en el Partido Socialista.

Allí, por ejemplo, el secretario general, Camilo Escalona, planteó en una reunión de mesa que no correspondía que Bachelet fuese la candidata presidencial del PS y que sería un error volver a proponerla. En esa línea, reiteró que considera que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, sería una mejor carta y que es necesario evaluar otros nombres.

Hoy Bachelet se encuentra en Madrid, España. Allí está participando de la organización de mujeres GWL Voices, en donde estarán más de 100 liderazgos femeninos del mundo. Luego se irá a París, Francia, tras una invitación de la Unesco para conmemorar el día internacional de la participación de la mujer.

Durante febrero se tomará un descanso, en su habitual residencia en Caburgua. Tras esto, la exmandataria retomará sus actividades en marzo, enfocada en fortalecer la agenda de los derechos de la mujer. En su entorno aseguran que ya ha recibido diversas invitaciones, tanto en Chile como en el extranjero. Si bien no hay ninguna en donde su asistencia esté confirmada, se espera que tenga un rol activo, para después, como ella dijo en septiembre, participe “ni mucho ni poco” en el devenir de las políticas públicas.

PS la respalda y gobierno valora su trayectoria

El vuelo que agarró la noticia en Santiago fue rápido. De hecho, ocupó un espacio de la habitual vocería que realiza la ministra de la Segegob, Camila Vallejo, los lunes en La Moneda.

“Es indiscutible la trayectoria y el conocimiento internacional que tiene la expresidenta Michelle Bachelet en el mundo. No solo siendo la primera Presidenta de nuestro país, sino que también por su agenda internacional en derechos de las mujeres, cambio climático y derechos humanos en general. Entonces no nos extraña que exista un reconocimiento de este nivel, en esta materia. Pero la misma embajadora ha señalado que se trata de conversaciones informales, por lo tanto, no corresponde formalizar nada cuando se trata de conversaciones que son de ese tenor”, mencionó la vocera del gobierno.

Por otro lado, la timonel del PS, Paulina Vodanovic -cercana también a Bachelet-, indicó a La Tercera que “nunca me he arrogado ser vocera de la expresidenta Bachelet. Sin perjuicio de ello, es sabido en el mundo de las relaciones internacionales que su nombre se baraja para encabezar la ONU. Evidentemente, aquello es un orgullo para nuestro país, tener una persona de la calidad política de ella que pudiera estar en ese cargo”.

Además, la senadora socialista agregó que “es una decisión que le corresponde a ella y nosotros como partido -yo en lo personal- siempre vamos a estar apoyándola”.