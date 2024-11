Las posturas que surgen en el oficialismo tras los cuestionamientos a la asesoría de Crispi al Presidente Boric en caso Monsalve

Esta jornada se dio a conocer que el martes 15 de octubre el Presidente Gabriel Boric les contó a su jefe de asesores, Miguel Crispi, y a su jefe de gabinete, Carlos Durán, ambos militantes del Frente Amplio, sobre la denuncia en contra del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

Después de ser informados, Crispi y Durán ayudaron al Presidente a definir los primeros pasos de la respuesta que darían a la crisis que detonó en el corazón del gobierno.

Dado que el hecho fue comunicado de la propia boca del Mandatario el mismo día que él se entero, es decir, dos días antes de que se le pidiera la renuncia a Monsalve, los asesores han sido cuestionados, en específico a Crispi por no alertar a Jefe Estado sobre tomar acciones de inmediato.

De esta manera, el frenteamplista saltó al centro del caso Monsalve, y por lo mismo, el mundo político no tardó en reaccionar. Desde la oposición, por ejemplo, pidieron su salida y apuntaron a que había un “pacto de silencio” en el Ejecutivo.

Desde el oficialismo, diferentes voces se han manifestado al respecto. Algunas de ellas, señalan que es el Presidente el que debe evaluar el trabajo de sus asesores, y otras, apuntan a que Crispi tiene dar un paso al costado.

Por ejemplo, el socialista Daniel Manouchehri señaló que esto corresponde “a un diagnóstico que el Presidente tiene que dar respecto de sus asesores, si sus asesores lo asesoran bien o lo asesoran mal, pero siempre finalmente la decisión final es de la persona que recoge las opiniones, si las toma en consideración o no. Eso es una decisión absolutamente personal del Presidente respecto de quiénes son aquellos que lo están asesorando”.

Asimismo, su par del PPD, Raúl Soto sostuvo: “Me parece lógico que el Presidente converse con sus asesores más cercanos los temas relevantes. Si lo asesoraron y aconsejaron bien o no es una evaluación que debe hacer el Presidente y nadie más, hay que respetarlo. Acá hay una investigación del Ministerio Público y no creo que contribuya al objetivo de alcanzar la verdad y justicia que espera la victima y su familia, que esto se politice, cuando hay una trabajo serio que esta haciendo la fiscalía. Dejemos que las instituciones funcionen”.

De manera más tajante, la jefa de bancada de diputados PPD e independientes, Camila Musante, sostuvo que “se ha hablado de que tiene que haber un cambio de gabinete, pero no es cambio de gabinete, es cambio de asesores. En particular, del jefe asesores del Segundo Piso de la Moneda, el señor Miguel Crispi, quien cuando el Presidente toma conocimiento de la denuncia en contra del ex subsecretario Monsalve, no le recomienda o no le asesora como haría cualquiera de manera responsable que actúe rápidamente, lo desvincule, sino que al contrario se empieza a entrampar este caso y nos tiene un mes después todavía hablando de las eventuales responsabilidades que pueden existir dentro de La Moneda”.

En esa línea, agregó que el exsubsecretario ya salió del gobierno, “él ya se encuentra formalizado, incluso con medidas de privación de libertad, pero respecto de quienes todavía están en La Moneda, siguen entrampados y empantanados en este caso y todo parte de un diseño de los asesores del propio Presidente. A mí me parece que esto es de una gravedad que merece y amerita que Miguel Crispi dé un paso al costado como jefe de asesores del Segundo Piso”.

Manuel Monsalve ingresó esposado a su audiencia de formalización. Foto: Javier Torres/Aton Chile

Desde el PS, el senador Fidel Espinoza también criticó el rol del frenteamplista, a través de una publicación en X. “Las ‘estrellas asesoras’ del gobierno, encabezadas por Crispi, estoy seguro que recomendaron al Presidente que no había que sacar a Monsalve de inmediato. Por ello, 48 horas después llega al Congreso. Brillantes una vez más”, dice el post.

En tanto, el diputado Luis Cuello (PC) criticó la idea de un “pacto de silencio” que fue expresada por diputados de la UDI en el Congreso y aseguró que el gobierno ha actuado de forma transparente.

“Es un descaro inaceptable que un partido como la UDI esté hablando, siquiera usando la frase ‘pacto de silencio’. Precisamente la UDI es un partido que nace en los pactos de silencio, que tiene su origen en una dictadura criminal (...) Es inaceptable que se haga el pacto de silencio, lo que ha hecho el gobierno hoy día es ser transparente, es aportar toda la información a la justicia. Este es un proceso judicial, está radicado en el Ministerio Público, y en consecuencia yo más bien creo que es una maniobra desesperada por parte de la UDI, y además descarada, como hemos dicho, respecto de tratar de politizar un caso judicial que involucra al exsubsecretario Monsalve, que cometió un delito terrible, un delito gravísimo, y que está siendo investigado por la justicia”, dijo.