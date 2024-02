Las últimas horas de Piñera: visitas a amigos y contacto con Boric por reconstrucción de la V región

Recién el jueves 1 de febrero había llegado Sebastián Piñera a la casa que tiene en Bahía Coique, ubicada en el Lago Ranco, región de Los Ríos, para continuar con sus vacaciones de verano.

La semana pasada las había interrumpido para viajar a Sao Paulo, Brasil, adonde acudió a participar del Latin America Investment Conference, organizado por el banco suizo USB.

Había sido un viaje flash, de unos pocos días, como varios de los que usó realizar durante 2023. Durante ese periplo, además, realizó su última intervención pública, cuando lamentó la partida de la vida política activa del exPresidente Ricardo Lagos, cuyo anuncio lo realizó el martes. “Ricardo Lagos ha sido un gran estadista y un valioso aporte para Chile, que debemos agradecer”, dijo desde Brasil.

En Bahía Coique estaba su señora, Cecilia Morel, y su hermana Magdalena PIñera Echenique. Sus hijos Magdalena (49), Cecilia (46), Sebastián (42) y Cristóbal (40), se encontraban repartidos entre Santiago y otros lugares del país.

Piñera -dicen quienes estuvieron con él estos últimos días- estaba “relajado” y “contento”.

Fiel a su estilo, dedicó parte de su tiempo a salir y pasar por casas de amigos y conocidos para saludar. Lo hizo, por ejemplo, la tarde del lunes 5, cuando partió en su lancha al sector del camping de Futrono.

Junto con él iban su amigo y exsocio Ignacio Guerrero, y Patricio Parodi, presidente de Consorcio Financiero. Entre otras personas, compartió por cerca de 20 minutos con el economista Gonzalo Restini, el socio de Moneda Asset Management, Fernando Tisné, y el periodista Matías del Río.

A fines de la semana pasada, el viernes, viajó al Parque Tantauco junto con Guerrero y su exministro Rodrigo Pérez Mackenna, en el helicóptero de este último. Alojaron una noche en ese lugar, y al día siguiente volaron a Futaleufú, a visitar al gerente general (CEO) de BTG Pactual Chile, Juan Guillermo Agüero.

Durante la noche del lunes -un día antes del fatal accidente-, gran parte de quienes suelen veranear en el lago ubicado en la región de Los Ríos fueron a la comida organizada por la Corporación Futrono. Piñera solía ir.

“Habíamos quedado de vernos ahora en Ranco. Yo acababa de llegar, él también. Y la verdad es que no habíamos tenido oportunidad de hablar todavía”, contó a La Tercera el exministro Gerardo Varela. “Siempre nos vemos acá, porque jugamos tenis juntos, comemos, pero no nos vimos. Ayer (lunes) había un evento de la corporación Futrono, yo pensé que iba a estar, pero no estuvo”, relató.

Quienes estuvieron con Piñera comentaron que, lejos de parecer un político retirado, estaban a todas luces frente a un político completamente activo.

Inquietud por reconstrucción

Sin embargo, a la hora de la comida de la Corporación Futrono, el ex Presidente se había concentrado en otro tema.

En la noche, alrededor de las 22.30 horas, recibió el llamado de la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro.

Recién asumida como encargada de la reconstrucción tras los megaincendios que azotan a la región de Valparaíso, la también militante de Comunes telefoneó al expresidente para comentarle que comenzaría con esa labor, y le pidió un relato pormenorizado de su experiencia en la reconstrucción tras el terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010.

Hablaron, según fuentes de gobierno, por cerca de media hora.

El contacto con Toro había sido precedido por un llamado que le había realizado el propio Presidente Boric, para hablar de la revocación de las pensiones de gracia, conversación en la que Piñera aprovechó de manifestarle su preocupación por la reconstrucción tras los incendios. Según aseveran en el entorno del ahora fallecido ex Jefe de Estado, éste le ofreció su ayuda con la tarea.

Esa misma inquietud ya la había plasmado durante el día. En la mañana, se conectó a un zoom con ex autoridades de sus dos gobiernos para hablar del megaincendio que hasta la fecha ha cobrado 123 muertes.

“Ayer (lunes) el Presidente (Sebastián Piñera) nos mandó llamar a través de un Zoom, porque obviamente él estaba en lago Ranco. Nos había pedido días anteriores, pero ayer ya concretó una reunión para que pusiéramos a disposición un documento material, toda nuestra experiencia, la del primer gobierno en el terremoto, la del segundo en varios incendios forestales complejos, para ayudar al gobierno del Presidente Boric en esta tarea”, relató a CNN la exministra vocera Karla Rubilar.

En la cita participó, además de Rubilar, el exsubsecretario de Vivienda, Andrés Iacobelli; el arquitecto Iván Poduje; los ex ministros Rodrigo Pérez y Jaime Bellolio, y el ex Coordinador Nacional del Programa de Reconstrucción, Pablo Ivelic.

La idea -afirman sus participantes- era elaborar un documento o minuta con sugerencias para ser entregado al actual gobierno.

“Estaba igual que siempre. Tenía todos los datos en la cabeza. Las preguntas precisas. Y difíciles. Quería saber el número de afectados, cuántos vivían en campamentos y cuántos en casa propia. También ideas y plazos para reconstruir. Trabajamos mucho en eso”, contó Poduje a La Tercera, con quien se comunicó por última vez el martes alrededor de las 11 de la mañana por whatsapp.

También el lunes, Piñera -desde lago Ranco- había dirigido y participado de una larga reunión del Grupo Libertad y Democracia -que creó en 2023- para apoyar a la política venezolana María Corina Machado, inhabilitada por el Tribunal Supremo de Justicia de ese país para ser candidata presidencial y competir contra el actual mandatario Nicolás Maduro en las elecciones que se celebrarán este año.

En esta participaron, entre otros, los expresidentes Iván Duque (Colombia), Mario Abdo (Paraguay), María Corina Machado (Venezuela) y Mauricio Macri (Argentina).

Macri tenía una invitación cursada del ahora fallecido mandatario a pasar unos días esta semana en su casa, en lago Ranco.

Como todos los veranos, el fallecido ex Presidente se hacía acompañar de sus mejores amigos y ex socios por al menos 17 años: José Cox -a quien visitó en su casa antes del accidente en que murió- e Ignacio Guerrero. Fue con ellos que vivió, también, el último día de su ajetreada vida.