Carmona emplaza a Cancillería a dar explicaciones por firma de Chile en declaratoria conjunta que rechaza proclamación de Maduro

Las cuestionadas elecciones en Venezuela siguen salpicando en la política nacional. A las presiones para que el Partido Comunista (PC) se pronuncie tras la arremetida del Presidente Gabriel Boric contra el dictamen del Tribunal Supremo que ratificó a Nicolás Maduro como ganador, ahora se suman los duros cuestionamientos del timonel del PC, Lautaro Carmona, por la firma de Chile en la declaratoria junto a otros diez países que rechazan “categóricamente” el fallo del TS.

En ese contexto, Carmona emplazó al Ministerio de Relaciones Exteriores a dar explicaciones por la firma del documento con Argentina, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, esgrimiendo que en dichas naciones hay actitudes contrarias con los derechos humanos, acorde al timonel, en el caso de la guerra en Gaza apoyada por Joe Biden o los polémicos dichos del presidente argentino Javier Milei.

“Nos encantaría que hubiera alguna consideración por el canciller (Alberto van Klaveren) o la Cancillería, desconozco quién es la titularidad en este caso, comentar abiertamente con el país por qué nos vimos obligados a estar en una firma con este grupo de países. Lo desconozco”, manifestó en conversación con radio Nuevo Mundo.

Y criticó: “He estado conversando regularmente con el gobierno en los espacios que tiene para relacionarse con los partidos, no en una exclusividad, y no he tenido la fortuna de saber qué razón, porque tú bien evocabas el grupo de Lima, entonces qué razón hay para que haya un segundo grupo de no sé dónde, que salte sobre las exigencias que uno debe tener en funciones de la soberanía de los pueblos y aportar a que eso funcione”.

Carmona adelantó que en la declaratoria con la definición de la tienda por el fallo del tribunal venezolano no apoyará ese acuerdo internacional: Otro tipo de comentario que va a caer por su propio peso una vez que nosotros hagamos la formulación, que obviamente no valora esa reunión, no la valora”.

“Seguramente van a decir que somos los únicos, de hecho, estamos convencidos a riesgo de ser los únicos en hacer saber esa observación. Yo no sé en qué ayuda esa integración, en qué cambia la situación, si de verdad queremos empujar una recuperación de normalidad”, zanjó.

Por último, Carmona sostuvo: “Algunos quisieran que este programa, que voy a decir al día de mañana como referencia, signifique una contradicción o mirada absolutamente distinta a la firma de ese documento, yo lo voy a dejar aquí; espero que existan las consideraciones, si las quieren, que permitan acercar argumentos que justifican ser parte de ese proceso (la firma contra el fallo)”.

La espera por la definición del PC

Ante las presiones para que el PC se pronuncie por Venezuela, luego de que el Mandatario calificó la situación en Venezuela como una “dictadura”, la colectividad convocó a un comité político extraordinario para zanjar esos emplazamientos.

El resultado de dicha reunión todavía no ha sido dado a conocer, pero acorde a Carmona, será publicado durante la jornada de este domingo.

“Estamos bregando para que en la brevedad, ojalá durante el día de hoy, tengamos un texto que, de forma breve, resuma un debate muy amplio y complejo. Aquí no es primero el texto, eso después se puede ver cómo sale. Lo primero es informarle al partido. Lo segundo es ver cómo esa información se resume en un texto de claridad sobre un tema que se ha tornado con cierta complejidad”. explicó Carmona.

Al respecto al contenido de la reunión, en la entrevista radial señaló: “Fue una muy buena jornada de trabajo, muy eficaz. Le ayudó a todos, todo el mundo partió valorando que se haga la reunión. Nos da a todos la tranquilidad que lo que se acordó es un acuerdo colectivo que tiene valor para todos los que estábamos, y por extensión, para todos los demás”.

“Es una gran oportunidad para todos los órganos que se vinculan en una relación de línea directa con la centralidad que da, en este caso, la Comisión Política”, indicó.