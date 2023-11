Lautaro Carmona y permanencia de atletas en Chile: “Cuba como tal no tiene ninguna pretensión de perseguir a un deportista”

Este jueves el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, se refirió a la situación de los deportistas cubanos que se fugaron de su delegación tras participar en sus correspondientes disciplinas en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Ayer, cinco de de los atletas llegaron al Departamento de Refugio y Reasentamiento de Migraciones para solicitar asilo en Chile, acción que ya había hecho uno de los deportistas días antes por su cuenta.

Pese a que el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, solicitó “no politizar” la situación, el caso llegó a La Moneda.

En primera instancia, un grupo de parlamentarios -a través de una solicitud de la Cámara de Diputados-, solicitó que el gobierno les diera refugio a los deportistas. Luego la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien ha abordado el tema en más de una ocasión, se reunió este jueves con el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, para analizar la situación de los deportistas.

En conversación con radio Infinita el presidente del PC -colectividad que defiende el régimen en Cuba- señaló que, a su parecer, los deportistas no debieran solicitar asilo en Chile, sino que, más bien, efectuar los trámites correspondientes para conseguir residencia en el país.

Carmona hizo hincapié en que en la delegación de Cuba para los Panamericanos habían “400 deportistas”. “Vinieron con pasaporte oficial, con traslado oficial, con la representación institucional de su país. Luego, en esa condición es evidente que no hay ninguna forma que uno diga tienen una persecución como tal”.

“Yo he escuchado una precariedad que tienen en prepararse (para competir). Ese es otro concepto, eso tiene mucho que ver con el bloqueo económico criminal de EE.UU. contra Cuba”, agregó.

En esa línea insistió en que, a su entender, los atletas deben gestionar “los trámites en la oficina de migraciones y cursar, como cursan muchos otros, incluyendo a otros cubanos, y van a lograr radicarse en Chile, y en eso no van a tener ninguna dificultad”, aseguró.

El timonel del PC también acusó que “connotarle un tema político de por medio” a la situación, le parece que “es más parte de una campaña, que tiene mucho interés la derecha, incluyendo el abogado que ellos tienen (Mijail Bonito)”.

En el mismo espacio radial Carmona señaló que “entiende” que si los deportistas quisieran volver a su país no tendrían “dificultad”.

“Yo entiendo que para Cuba como tal no tiene ninguna pretensión de perseguir a un deportista que no sea el rigor de que las cosas se hagan como institucionalmente corresponden. Ellas fueron parte de una delegación oficial (…) O sea, no era ninguna persecución”.

Asimismo, insistió en que, “no hace falta hacer presentaciones que politicen el tema”, manifestando que si los deportistas siguen el “camino” para la residencia de acuerdo al estatuto de Chile, “van a lograr radicarse en el país pero siguiendo el camino correcto”.