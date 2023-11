Dilema cubano se instala en La Moneda: dichos de Tohá abren pugna con la oposición y crece presión sobre Boric

Este miércoles, a primera hora, la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a los siete deportistas de la delegación de Cuba de los Juegos Panamericanos que aún se encuentran en Chile y que no regresaron a su país luego de que se diera a conocer que contaban con el apoyo del abogado Mijail Bonito -con experiencia en el segundo gobierno de Sebastián Piñera- y de parlamentarios, a través de una solicitud de la Cámara de Diputados, para que pidieran que el gobierno les diera refugio.

“Perfectamente pudieran estar haciendo turismo”, dijo Tohá, argumentando que no estaba clara la situación de los cubanos al contar con pasaporte oficial y con situación migratoria regular. Lo que no sabía era que a esa misma hora cinco de los siete deportistas estaban presentando una solicitud de refugio en el Servicio Nacional de Migraciones, lo que generó una ola de críticas a la jefa de gabinete por su salida comunicacional.

“Existen formas más humanas de responder, sin importar si incomodan o no al Partido Comunista. Por favor un poco de humanidad ministra”, escribió en sus redes sociales la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI).

Varios parlamentarios se sumaron a las críticas ante la pasividad que, a su juicio, el gobierno ha tenido en el caso, ya que ninguna autoridad ha fijado una postura clara sobre la solicitud de asilo y han dejado todo en manos de la Subsecretaría del Interior y de Migraciones.

“Vaya forma de hacer turismo ministra. Con sus pasaportes retenidos, y contratando abogados para quedarse en Chile. Espero pronto que se retracte de esta barbaridad”, expresó el diputado republicano José Carlos Meza. Su compañero de bancada Benjamín Moreno coincidió: “Realmente viven en Narnia. Arrancan de una dictadura sangrienta y violadora de Derechos Humanos y la ministra dice que andan paseando”.

El jefe de bancada de la UDI, Guillermo Ramírez, junto al diputado Cristián Labbé, por su parte, acusaron a Tohá de “demostrar toda su admiración y fanatismo por la dictadura castrista”.

Por otro lado, en Demócratas, la senadora Ximena Rincón también fue crítica: “Es importante entender que hay miles de personas que están pidiendo refugio en nuestro país que no están haciendo ni turismo ni ninguna actividad distinta que pudiera catalogarse de esa manera. Es importante acoger este llamado, es humanitario, es importante y es lo que haría cualquier país que cree en la democracia”.

Luego de los cuestionamientos, la ministra habló nuevamente del tema y cambió el tono. “No sabemos lo que están haciendo, no sabemos dónde están. Sabemos que hoy en la mañana, sí, después del punto de prensa que hicimos, cinco personas se acercaron a solicitar refugio. No podemos decir quiénes son, porque el proceso tiene características de reserva. Hecha la solicitud entra en procedimiento de análisis. Las demás personas que no se fueron con su delegación nosotros no sabemos dónde están y hasta que no venza su visa pueden estar en cualquier lugar del país”, comentó Tohá desde el Congreso Nacional, luego de que la Cámara votara el veto presidencial por la ley de usurpaciones.

Pero sus dichos no apaciguaron las críticas de la derecha. ”Resulta insólito que con pocas horas de distancia la ministra diga cosas tan contradictorias. La instamos a ser más responsable, empática y prudente, pues estamos hablando de personas que demandan del Estado de Chile reserva y protección de sus derechos humanos”, señaló el diputado Diego Schalper (RN).

La explicación que dan en La Moneda para el silencio de sus autoridades es que, luego de que se solicita el refugio, quienes la hacen tienen una residencia temporal especial de ocho meses en la que pueden acceder a trabajos y a diferentes servicios. De todas maneras, la posibilidad de apoyar públicamente a los deportistas cubanos sí ha sido puesta sobre la mesa.

En el oficialismo además algunos creen que hay otro factor: que entre los partidos de gobierno no hay una visión común sobre la materia y apuntan al Partido Comunista debido a su cercanía con el régimen cubano.

Ford y el Presidente

En la delegación de Chile existen deportistas de origen cubano que han sido nacionalizados. Es el caso del pesista Arley Méndez, Yasmani Acosta (lucha grecorromana) y del atleta Santiago Ford, quien se quedó con la medalla de oro en el decatlón y estuvo este miércoles en La Moneda en el homenaje que el Presidente Gabriel Boric les hizo al Team Chile en el palacio presidencial.

Santiago Ford logró medalla de oro en el decatlón de Santiago 2023.

En esa instancia, Ford aprovechó de conversar brevemente con el Mandatario-según fuentes del gobierno y el Team Chile- y le pidió si es que lo podría ayudar de alguna manera porque tiene la intención de viajar a Cuba para ver a su familia -a quienes no ve desde la travesía que hizo para llegar a Chile vía terrestre en 2018-, realizar trámites y ver si es que alguno de sus cercanos lo puede acompañar de regreso. En el gobierno aseguran que el Mandatario tomó nota de las palabras del deportista.

Ford además fue contactado por uno de los atletas que es representado por los abogados chilenos en búsqueda de apoyo, pero no profundizará en el caso para evitar polémicas, producto de lo delicada de la situación.

Aún así, se refirió escuetamente a la situación que viven sus coterráneos: “Es lamentable”, sostuvo al ingresar al palacio presidencial con su medalla de oro.