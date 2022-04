Lavín llama a buscar “una fórmula que permita salir de la trampa” de las dos opciones del plebiscito para aprobar la nueva Constitución

Tras cuatro meses fuera del país, el ex candidato presidencial Joaquín Lavín reapareció en el programa Mesa Central. Con la presentación de su nuevo libro “Las 10 tendencias que transformarán Chile” el ex alcalde de Las Condes planteó que “algunos dicen que Chile se jodió, siempre he pensado que eso está equivocado”. Agregó además que “lo que podría echar a perder esto de alguna forma son los desacuerdos”, pero que Chile podría convertirse en una “potencia verde” si es que esos desacuerdos salen del panorama político.

Bajo ese argumento Joaquín Lavín expresó su preocupación en torno a la discusión que hoy día se desarrolla al interior de la Convención Constitucional. Así, expresó que “lo que tenemos que decidir es si vamos a hacer la política chilena con sus desacuerdos y sus peleas, o si la nueva Constitución va a ser un obstáculo para este Chile verde del futuro o va a ser un facilitador. Eso es lo que está en duda todavía.”

Bajo ese argumento indicó que a pesar de estar de acuerdo con la redacción de una nueva Carta Magna, “la que están escribiendo no es la Constitución que nos va a permitir 40 o 50 años de un Chile que tire para arriba”. Por lo mismo, planteó la posibilidad de buscar “una fórmula que permita salir de esta “trampa” de estas dos opciones”.

Lavín además expresó su preocupación en torno a la norma constitucional que podría eliminar el Senado. Indicó que “es un error, porque es una cámara del Parlamento que le da a Chile estabilidad. Son personas que duran ocho años por tanto van más allá de un gobierno. Son personas que tienen una edad que ya tienen una cierta experiencia”. Por último, indicó que “en la medida en que el plebiscito llegue a ser muy peleado es muy malo para Chile”.

Cuestionado por los desafíos que hoy día enfrenta la derecha en el país, Lavín respondió que “yo desde hace tiempo pienso que la centroderecha tenía que abrazar otras banderas. No era que había que partir de cero y echar abajo todo, sino que era que Chile se había transformado en un país de clase media y requería reglas distintas y requería en lo social una modernización muy grande porque los servicios sociales que se estaban entregando a los sectores medios y vulnerables no son los que Chile hoy día merece. Y eso requería el cambio constitucional”.

También agregó que la centroderecha debe tomar “otras banderas que son modernas, que son nuevas. El respeto a los derechos humanos, que es el ser verde como está aquí. Creer de verdad en lo verde. El feminismo, la inclusión. Esas son banderas que de alguna forma la centroderecha no tomó en su momento y que creo que en el futuro probablemente las va a tomar”.

Por último el ex candidato presidencial manifestó su preocupación con respecto al orden y seguridad pública. “Me preocupa el tema del orden, porque sin orden no hay nada”, planteó. Agregó además que “tenemos que llegar a un acuerdo de que la violencia no. Y eso significa respaldar a carabineros y respaldar el uso legítimo de la fuerza cuando corresponda”.