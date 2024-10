Ley de Pesca y supuestas “amenazas” derivan en recriminaciones de diputado Manouchehri (PS) a ministro Grau (FA)

“No sé si el ministro (Nicolás Grau, FA) ha vuelto a cenar a la casa del señor Pablo Zalaquett”, fue el sarcasmo que lanzó el diputado Daniel Manouchehri (PS) en una maratónica sesión que la Comisión de Pesca que se inició pasadas las 8.30 y que, con varias suspensiones, se extendió hasta la 21.30.

La comisión, presidida por el diputado Jorge Brito (Frente Amplio) estaba convocada para votar hasta total despacho el proyecto gubernamental que “fija un nuevo fraccionamiento entre el sector pesquero artesanal e industrial”. Esta iniciativa era una parte de la Ley de Pesca que el Ejecutivo decidió separarla para darle una más rápida tramitación.

Sin embargo, la molestia de Manouchehri con el gobierno y en especial con el ministro Grau -quien no estaba presente en la sesión- se originó ante la negativa del Ejecutivo para patrocinar una indicación del legislador socialista, presentada junto a las diputadas Daniella Cicardini (PS) y Carolina Tello (indep. Frente Amplio).

Esa indicación proponía repartir la cuota de captura del jurel con un 70% para la pesca industrial y 30% para la pesca artesanal en las regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta. Mientras que para las regiones desde Atacama a Los Ríos, la misma enmienda proponía dividir ecuánimemente la cuota en un 50% para artesanales y 50% para industriales.

El problema de ello es que a juicio del Ejecutivo y también del diputado Brito, como moderador del debate, es que la indicación de los legisladores oficialistas era inadmisible, pues rompía el equilibrio fiscal del proyecto, toda vez que el grueso de los impuestos proviene del mundo industrial, y la iniciativa requería generar ingresos para promover políticas asistenciales a pescadores, promover la pesca artesanal y la investigación.

“Para que llegue a ser ley debemos cumplir con los criterios de admisibilidad y constitucionales y en relación a eso, a mi parecer, es que podemos hacer modificaciones al fraccionamiento, siempre y cuando mantengamos el equilibrio (fiscal) neto del proyecto... porque queremos seguir continuando con el subsecretario de Pesca (Julio Salas) a cargo de la comisión y necesitamos que el Ejecutivo siga así de entusiasmado con una nueva Ley de Pesca”, dijo Brito haciendo alusión a que si la iniciativa se salía de su marco fiscal, el interlocutor del gobierno dejaba de ser el subsecretario y el tema pasaba a ser parte de las competencias del ministro de Hacienda, Mario Marcel.

Sus palabras, sin embargo, no agradaron a Manouchehri. Fue en esos instantes en los que aludió a Grau, quien no estaba en esa sesión. “Yo no puedo dejar pasar cuando se señala que de aprobarse la norma nuestra, de eso depende la continuidad del subsecretario, me parece que es en extremo grave lo que usted señala, porque yo no sé qué estará pensando el ministro Grau, si de esa manera nos va a presionar a nosotros. El ministro creo que no nos conoce, nosotros no funcionamos en base a amenazas, yo no sé si el ministro ha vuelto a cenar a la casa del señor Pablo Zalaquett, pero lo que usted ha señalado, presidente, respecto de que la continuidad del subsecretario depende de la aprobación o rechazo de nuestra norma, porque eso fue lo que dijo: ‘queremos que el subsecretario continúe a cargo del proyecto de ley’, entonces indudablemente es una situación que por lo menos no vamos a funcionar en base a eso”.

El ambiente se empezó a caldear rápidamente la comisión, por lo que el mismo subsecretario Salas tuvo que salir a aclarar que los dichos de Brito se referían a que si el proyecto se excedía de la regulación pesquera, pasaba a un área de la persona a cargo de “las finanzas fiscales” (el ministro de Hacienda). “Su mención al ministro Grau es desafortunada”, dijo Salas.

“Disculpen si no fui muy claro, yo no quise afirmar de que hay algún tipo de amenaza o algo de por medio, lo que a mí me preocupa es que el proyecto salga a ley y he conocido proyectos que no han terminado en ley por problemas financieros”, agregó Brito.

El tema no terminó ahí, pues a esa hora, paralelamente, la sala de la Cámara estaba discutiendo el proyecto de permisología, que tramita el ministro Grau.

En los pasillos de la corporación, Manouchehri acusó airadamente al titular de Economía de actuar con amenazas indirectas en términos de sacar al subsecretario Salas si respaldaba la discutida indicación del jurel.

Según testigos Grau le respondió que no sabía a qué amenazas se refería. El altercado, sin embargo, no alcanzó a escalar, gracias a la intervención de la diputada Cicardini.

El hecho en todo caso abrió un clima de desconfianzas entre el Frente Amplio y legisladores del PS por la Ley de Pesca, respecto de supuestos intereses ocultos detrás de la decisión de autoridades del Ministerio de Economía de no respaldar la norma del jurel.

Desde el Frente Amplio, además, quedaron molestos por la ausencia de los diputados Manouchehri y Cicardini al momento que tenía que votarse una norma sobre la cuota de captura de reineta, que le daba acceso a la pesca artesanal a este recursos. Sin embargo, los socialistas justificaron su ausencia por la necesidad de estar presente en la sala que a esa hora sesionaba y estaba votando en paralelo el mencionado proyecto de permisología donde los socialistas requerían marcar algunas críticas a la iniciativa.