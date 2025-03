“Los antecedentes son graves”: diputado Brito, del Frente Amplio, sobre investigación a Karol Cariola

Como “graves” calificó el diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, los antecedentes que el Ministerio Público investiga por posible tráfico de influencias de parte de la diputada y presidenta de la Cámara Baja, Karol Cariola.

“Los antecedentes son graves, hay que analizarlos y esperar que la justicia actúe”, señaló el parlamentario.

Valparaiso, 7 de enero 2025 Karol Cariola durante una sesión de la Camara de Diputados Sebastian Cisternas/Aton Chile

En ese sentido, el frenteamplista también dijo: “Yo confío en la justicia y me parece del todo lógico las sospechas y las dudas que han aparecido a raíz de los antecedentes, que seguro se irán sumando en el transcurso de la investigación”.

Por otro lado, el frenteamplista también se refirió a las diligencias realizadas por la Fiscalía de Coquimbo y llevadas por el fiscal Patricio Cooper, las cuales han sido ampliamente criticadas incluso desde el gobierno, debido al allanamiento del domicilio de la diputada Cariola el día del nacimiento de su primer hijo Borja: “Es importante que este caso sea un ejemplo y con total transparencia, a lo cual hace falta también que la Fiscalía contribuya a aquello”.

Así, agregó que “las diligencias se han hecho saltándose algunos protocolos y ponen en duda el procedimiento. Creo que lo importante es que esto se investigue, y si es que alguien el día de mañana queda exento de alguna responsabilidad, es porque efectivamente no la tiene y no porque no se investigó”.