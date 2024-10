Los dardos cruzados entre diputados republicanos y el presidente de la comisión revisora de la AC contra Tohá

A eso de las 8.30 de la mañana de este martes comenzó una nueva sesión de la comisión revisora de la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Tohá, impulsada por la bancada de diputados republicanos.

Con el libelo acusatorio, la colectividad fundada por José Antonio Kast busca que la jefa del gabinete del gobierno del Presidente Gabriel Boric sea destituida de sus funciones y, al mismo tiempo, quede inhabilitada por cinco años para ejercer otros cargos políticos.

Por su parte, la estrategia del Ejecutivo es adelantarse en la presentación de los descargos de la ministra, para evitar que la oposición logre ordenarse y así acelerar los plazos de definición y votación del libelo.

Más allá de eso, esta jornada es la primera que contará con la exposición de invitados. Para esta oportunidad más de 15 expositores, propuestos por la bancada republicana, fueron invitados. Entre ellos, la expresidenta Michelle Bachelet; el general (R), Ricardo Yáñez; el subsecretario de la Prevención del Delito, Eduardo Vergara, entre otros.

Lo anterior fue un tema de controversia dentro de la instancia. Y es que, durante los primeros minutos, ya se presenciaba un tenso cruce entre el jefe de bancada de republicanos, Luis Fernando Sánchez, y el presidente de la comisión, Jaime Araya (Ind.-PPD) por este tema.

“Quiero representar aquí la molestia de mi bancada completa por la forma como se citó a esta sesión y como se cursaron las invitaciones a todos los invitados que van a estar hoy día”, comenzó señalando Sánchez.

Foto: Aton

“Primero, quisiera consultar ¿Cuántas personas de los invitados han confirmado recepción del correo electrónico siquiera hasta este momento? ¿Y cuántas personas han confirmado que van a asistir en esta sesión? Porque yo sé por lo menos de uno de los dos profesores de Derecho que a nosotros nos contactó y nos dijo, ‘perdona, pero en estas condiciones, o sea, yo no puedo llegar a una sesión mañana en el Congreso en Valparaíso si es que me avisan a las 11 de la noche del día anterior’. Yo entiendo que esto está relativamente condicionado por la hora en que presentó su contestación la ministra Tohá, pero también hay formas que deben cautelarse”, agregó el republicano, acusando a Araya de enviar de forma tardía los correos con las invitaciones correspondientes.

“Yo esperaría que también le exija al gobierno no generar circunstancias acá que son interpretables como una forma mañosa de tratar de matar uno de los seis días que tenemos para trabajar en esta comisión. Y también le solicito, presidente, que esta estrategia que pareciera haber en la forma como se ha necesitado la sesión hoy día. De partida de todos los invitados que nosotros presentamos, recibirlos dentro de un solo día”, aseguró.

Luego, fue el turno de Araya de tomar la palabra y contestar a las acusaciones de Sánchez. “Yo he tratado de actuar con mayor ecuanimidad y transparencia en esto. Entonces, no voy a aceptar que usted me venga a imputar cualquier tipo de conducta deshonesta. Lo primero que le quiero decir. Lo segundo, no es un mandato de la comisión escuchar a todos los invitados que se proponen. Esto es inédito”, respondió.

“Usted ha vertido juicios políticos respecto de mí. Yo voy a vertir juicios políticos en mi rol de presidente que no me inhabilitan para decir que yo considero que esto es una instrumentalización de la acusación constitucional. Por lo tanto, no venga a decir que usted actúa con responsabilidad e imputarme a mí actos que son deshonestos, yo no se lo voy a permitir”, marcó Araya.

Más tarde, fue el diputado Stephan Schubert (Republicano) quien pidió la palabra. “Me parece muy serio su acusación de que se está instrumentalizando esta acusación porque la verdad es que esta acusación responde a la realidad y a a los partes de cuerpo y cuerpos que amanecen cuando nosotros abrimos los diarios y vemos los noticieros, a eso responde esta acusación es un instrumento político sí, por naturaleza, tiene una naturaleza doble jurídica y política y es político pero instrumentalizar un asunto político creo que es de alguna forma subestimar a los familiares de esas víctimas que ven en esta acusación una esperanza de que alguna vez se pongan en sus zapatos y se adopten medidas por eso existe esta acusación”, señaló.