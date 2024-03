Los detalles de la llamada de la ministra Vallejo al fiscal Valencia tras su público impasse

Eran pasadas las 15.00 del miércoles 20 cuando la ministra Camila Vallejo (Segegob) decidió llamar por teléfono al fiscal nacional, Ángel Valencia. Era la primera vez que conversaba personalmente con la autoridad del Ministerio Público, más allá de breves saludos en actividades protocolares.

La intención de la vocera era detener que siguiera escalando la polémica que se había instalado entre ambos, por sus declaraciones cruzadas tras la detención del exdirector general de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, y luego de los antecedentes revelados tras la revisión del celular del abogado Luis Hermosilla, investigado en el caso Audios.

“Se han revelado indicios de una posible red de corrupción de cuello y corbata, una red que se habría posiblemente organizado para entorpecer las labores investigativas en distintas causas asociadas a corrupción por parte de la Fiscalía”, dijo el martes Vallejo en una vocería en La Moneda.

Los dichos fueron respondidos horas más tarde por el fiscal. “Yo no sé qué información tiene la ministra Vallejo para hacer una afirmación de esa naturaleza. Si efectivamente ella tiene información sobre la existencia de una red, debería aportarla a la fiscal a cargo de la causa”, comentó la máxima autoridad del Ministerio Público, lo que provocó una ola de críticas desde la oposición a la vocera.

La respuesta del fiscal nacional a la ministra gatilló una respuesta masiva de los parlamentarios del Frente Amplio que lo emplazaron públicamente. El más duro fue el diputado de CS Gonzalo Winter, quien llamó al fiscal Valencia a ser “más mesurado y no entrar en la discusión política”. “Estamos frente a hechos gravísimos, que han quedado bastante claros en la formalización de Muñoz. Un grupo de personas de alto poder se han concertado para cometer delitos, es decir, estamos frente a una red delictual. Respaldo las palabras de la ministra Vallejo, y creo que cuestionarla es entrar de lleno en la arena política, y la función que la República le encomendó al fiscal nacional es perseguir el delito, no otra”, añadió Winter.

Para evitar que la polémica continuara escalando, la secretaria de Estado se comunicó con Valencia. “No hay ánimo de hacer pelear a ambas instituciones”, dijo la ministra al fiscal.

Desde la cartera y desde la Fiscalía aseguraron que fue una conversación en un tono cordial. “Yo no salí a corregir a la ministra Vallejo. No tengo autoridad ni tampoco creo que me corresponda corregir a una ministra de Estado. Ayer hablé con la ministra Vallejo un par de veces durante el día. Para poder intercambiar opiniones y poder entender qué es lo que yo traté de transmitir y qué es lo que ella trataba de transmitir. Ella me llamó, pero no me parece muy relevante eso, pero fue ella la que llamó. Y además yo valoro ese gesto de llamar para tener un intercambio de opiniones”, dijo Valencia este jueves en entrevista en Radio ADN.

No es la primera vez que la ministra Vallejo busca resolver conflictos comunicándose directamente con autoridades. En octubre de 2023 llamó al presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Cifuentes (DC), para entender las críticas que había emitido sobre el desempeño de la ministra en la Segegob.