Los dichos cruzados entre Lagos (PC) y Castro (PS) por continuidad de alianza de partidos que tensiona al oficialismo

Una nueva grieta se abrió en el oficialismo, esta vez por las posturas contrapuestas a propósito de los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela.

A diferencia de las colectividades del Socialismo Democrático y del Frente Amplio, el Partido Comunista entregó su respaldo al régimen de Nicolás Maduro, que se proclamó con ganador de los comicios por sobre candidato de oposición Edmundo González.

La postura del partido liderado por Lautaro Carmona, quien señaló que no tenía más que legitimar la institucionalidad venezolana, derivó en que esta semana el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) afirmara no querer estar en una alianza con “alguien que cree que lo de Maduro está bien hecho”. Una postura apoyada por el senador Juan Luis Castro (PS).

Ante estos dichos, Juan Andrés Lagos, histórico dirigente del PC y exasesor de la Subsecretaría del Interior, apuntó en entrevista con Radio Universidad de Chile que uno de los temas que se están abordando en el XXVII Congreso Nacional de la colectividad son sus alianzas.

“Nosotros vamos a tener que analizar esa situación. Estamos en Congreso, y uno de los temas del partido son sus alianzas, su futuro inmediato. Vamos a analizar, en su mérito, estos empujones que tienen alguna violencia verbal”, expresó.

También mencionó que “se nos está diciendo que nosotros no podemos estar ni en una coalición ni en un Gobierno porque no somos democráticos”.

La declaración de Lagos tuvo respuesta inmediata por parte del senador Castro, quien sostuvo que desde el Socialismo Democrático también se debería analizar la alianza con el PC.

“Nosotros también vamos a proponer desde el Socialismo Democrático que se revise el compañerismo con ellos (PC) en futuras elecciones. ¿Por qué? Si se rompe un principio, ese principio va a quedar subordinado sólo a los intereses de cada partido”, planteó.

Y luego agregó: “Aquí tiene que haber una definición de fondo que hoy día no ha llegado del Partido Comunista, sino que se ha negado que el triunfo democrático no lo obtuvo el señor Maduro sino que la dictadura es quien le encabeza con la represión sangrienta que está aplicando en ese país. Eso no es compatible con los valores democráticos ni menos de los que los socialistas estamos impulsando”.

En su cuenta de la red social X, sumó que “si el PC va a revisar su política de alianza, creo que desde el Socialismo Democrático deberíamos hacer lo propio. Los principios no pueden estar subordinados a los intereses de cada partido y ellos se han negado a reconocer que el triunfo en Venezuela no lo tuvo Maduro, avalando con esto una dictadura represiva y sangrienta en ese país”.