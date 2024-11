Los duros reproches de la oposición a la negativa de Boric a un ajuste ministerial

Esta jornada el Presidente Gabriel Boric fue claro y descartó modificaciones en su equipo ministerial. De este modo, le cerró las puertas a una de las mayores insistencias de la oposición: un cambio de gabinete.

Como era de esperar, las filas opositoras no se tomaron bien la noticia y reprocharon la decisión del Mandatario.

“Un cambio de gabinete era importante para descomprimir el ambiente. Nuevos equipos e ideas sobre todo en términos de seguridad. La gestión de la ministra Tohá está mermada y no aguanta más. Ahora bien, también es cierto que el oficialismo no tiene cuadros disponibles para entrar a la administración o, bien, echar mano a sus autoridades derrotadas en las recientes elecciones y dar un premio de consuelo. Es de esperar que el Presidente recule en su decisión, sobre todo considerando que habrá ministros que los más probable es que vayan tras desafíos parlamentarios”, señaló, por ejemplo el diputado Cristhian Moreira (UDI).

El Presidente en el gabinete pro seguridad.

El también gremialista Felipe Donoso sostuvo “el Presidente Boric reconoce que sus ministros no son capaces de enfrentar una elección, que no tienen capacidad electoral. Eso es por la baja evaluación de todos ellos. Y por eso no hará cambio de ministros antes del 15 de noviembre para que sean candidatos a parlamentarios el próximo año, pero también no hace ningún cambio, no corrige el rumbo. Continúa con la ministra del Interior que hace más de un mes no puede ejercer su cargo, no puede ocuparse de la seguridad pública, no puede ocuparse de proteger a los chilenos. Esto es muy grave y tiene que corregirse”.

En la misma dirección, la RN Camila Flores reprochó que “El Presidente de la República es una persona muy obtusa y eso daña el país y va a costar mucho que ese daño que ha provocado este gobierno se pueda reparar. No hacer cambios, no poner a mejores personas, no poner a personas quizás más dialogantes con más experiencias y que realmente tengan una mirada a país y no una mirada de trinchera, ha hecho un daño tremendo sobre todo en materia de seguridad. Lamentablemente no hay ya esperanza, creo que lo único que nos queda es esperar que termine luego este gobierno y en definitiva pedirle a Dios que estas situaciones dejen de generarse esta ola de criminalidad, dejen de generarse en el país porque de las autoridades ya no podemos esperar mucho más”.

Desde el Partido Social Cristiano, el diputado Roberto Arroyo afirmó que “la decisión del Presidente Gabriel Boric de no realizar cambios en su gabinete a pesar de los cuestionamientos sobre algunos ministros podría generar tensiones con la oposición y abrir la puerta a posibles acusaciones constitucionales. Es importante que el mandatario se mantenga atento a la percepción pública y la eficacia de su equipo ministerial, el cual no está dando el ancho para enfrentar los desafíos del país, sobre todo en materia de seguridad y creo que lo que ocurrió con el subsecretario Monsalve fue la gota que rebalsó el vaso”.