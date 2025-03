Los “matices” de Lautaro Carmona ante las situaciones judiciales de Karol Cariola y Daniel Jadue

Por tráfico de influencias y cohecho podría ser investigada la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC), luego de que se revelaran chats entre ella y la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler -como consecuencia de la investigación del Caso Sierra Bella- donde la parlamentaria habría realizado gestiones con la exjefa comunal en favor de, al menos, un empresario chino que la habría apoyado en sus campañas políticas.

La trama, de la que cada día se conocen nuevos detalles, ha desencadenado una serie de cuestionamientos políticos-judiciales. Y sobre la situación, por supuesto, que se le ha consultado al presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien ha evitado profundizar sobre la investigación, pero a la vez no ha realizado una defensa férrea a la parlamentaria. Su actuar dista, en parte, de la postura que tomó frente a los hechos judiciales que se le imputan al exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

“No van a sacar de mí ningún adelanto, por un lado, para hacerme cargo de una cosa en la que, de por medio hay una fiscalización, pero tampoco una relativización de lo que son nuestros códigos para hacer política”, sostuvo esta semana Carmona, evitando así descartar algún ilícito en la situación de Cariola ni tampoco alguna defensa partidista.

Por ejemplo, en junio del año pasado en la celebración de los 112 años del Partido Comunista, Carmona sostuvo respecto de la situación de Jadue -quien se encuentra con arresto domiciliario y fue formalizado como autor de los delitos de estafa y fraude reiterado al fisco en el marco del Caso Farmacias-, que: “muchos abogados incluso han catalogado de problemas de tipo más bien administrativo y de gestión donde no está claro ni evidente que hay un delito, del alcalde Jadue debe presumirse su inocencia y debería poder defenderse sin tener que estar preso”.

El 20 de agosto pasado también sobre la situación de Jadue el timonel comunista sostuvo que “Nosotros no estamos pidiendo privilegios para Daniel (Jadue), pero para todos por igual. No es bueno esto, no le hace bien. Es casi abusar de la condición de ‘acá está la justicia’ y aplastar la contraparte. Eso a mí me preocupa mucho”.

En todo, caso Carmona sí cuestionó la oportunidad en que la Fiscalía y la PDI realizaron el allanamiento de la casa de Cariola – el mismo día que nació el primer hijo de la diputada- y sostuvo que: “no había ni peligro que alguien se arrancara”.