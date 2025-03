Los meses de controversia que sellaron el retiro de Crispi

“El Presidente ha aceptado la renuncia de Miguel Crispi Serrano como Jefe de Asesores de la Presidencia, a quien agradece por su labor y compromiso”. Así, de forma escueta y en el último párrafo del mismo comunicado donde se anunció la renuncia de Maya Fernández (PS), Presidencia notificó que el exdiputado dejaba su cargo en el gobierno. Todo, en medio de diversas polémicas que había protagonizado desde que reeemplazó en el cargo a la socióloga Lucía Dammert

Aunque la ministra vocera de gobierno (s), Aisén Etcheverry (FA), aclaró que Crispi “presentó voluntaria e indeclinablemente su renuncia. Fue una decisión de él, que por supuesto conversó con el presidente y que el Presidente aceptó”, desde hace meses la permanencia del asesor generaba fuerte controversia, incluso en las filas oficialistas.

La última actividad de Crispi en el ejercicio del cargo fue asistir -por segunda vez- a la comisión investigadora del Caso Monsalve -que indaga las responsabilidades políticas en el manejo de la denuncia por violación que afecta al exsubsecretario- donde una vez más tuvo una áspera comparecencia debido a que se negó a responder las preguntas de los diputados.

“Dada la función legal que cumplo como jefe de asesores, no podría compartir las conversaciones con el Presidente de la República”, señaló Crispi en reiteradas ocasiones a las preguntas del presidente de la Comisión, Miguel Mellado, provocando tensos ánimos entre los diputados asistentes.

La citación terminó mal al punto que Mellado lo notificó que remitiría los antecedentes a la Contraloría General de la República para que, en conformidad al Artículo 10 de la Ley Orgánica del Congreso se proceda a un procedimiento disciplinario y a una multa en su contra.

El FA intentó defender a Crispi y el diputado Diego Ibáñez anunció que llevará a comisión de Ética a Mellado acusando maltrato.

El cargo que dejó el jefe del Segundo Piso quedó en manos de Felipe Melo Rivara, quien se desempeñaba como director del Servicio Civil. Él es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y MSc in Public Management and Governance de The London School of Economics and Political Science. Además, fue presidente de la Fech en 2005, época en la que coincidió con Boric cuando éste último estudiaba derecho.

El dolor frenteamplista

Aunque la salida de Crispi es dolorosa, según admiten en el FA, también reconocen que mantenerlo en el cargo se hacía cada vez más complejo. En las filas frenteamplistas se terminó asumiendo que el hoy exasesor se había convertido en blanco frecuente de críticas de la oposición y, peor aún, del Socialismo Democrático.

Desde su desembarco en el cargo, Crispi había protagonizado varias polémicas. La primera -y para muchos la más importante- fue la del rol que jugó al estallar el escándalo de corrupción que se inició con Democracia Viva en junio 2023.

Ya antes de desembarcar en el Segundo Piso y como Subdere estuvo encargado de nombrar a los seremis y fue el responsable de asignar recursos a las regiones, pero lo que terminó por involucrarlo fueron los trascendidos de que conoció el caso antes de que estallara y no previó las consecuencias que tendría para el gobierno.

Hasta hoy continúa imputado en la arista de Democracia Viva y en la de ProCultura.

Donde el asesor sí quedó “libre” de imputación fue en la arista derivada de la causa madre y donde se investigó presunta omisión de denuncia, pues el pasado 17 de febrero el fiscal Cristián Aguilar comunicó ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta su decisión de cerrar investigación sin formalizados.

Crispi también fue cuestionado cuando asumió su representación legal el abogado Luis Hermosilla, quien ahora se encuentra en prisión preventiva por el denominado Caso Audios, escándalo que lo hizo retirar su patrocinio. Los vínculos con el penalista -cercano a la derecha- le valieron a Crispi otro dolor de cabeza cuando se reveló que el 8 de septiembre de 2023 se reunió en La Moneda con el representante de Huawei, Antonio Zou, quien era asesorado por el estudio de Hermosilla.

La continuidad del sociólogo sufrió un nuevo -y último- revés con la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende. El abogado Raimundo Palamara pidió indagar a Crispi en calidad de imputado, ya que él era el jefe directo de Leonardo Moreno, quién estaba a cargo de monitorear la transacción.

Distintos dirigentes del FA salieron en las últimas horas a respaldar su trabajo en el gobierno. Por ejemplo, el secretario general del FA, Andrés Couble, dijo que “valoramos y agradecemos el trabajo y compromiso de Miguel Crispi por el avance de las iniciativas de gobierno en estos tres años”.