Los “no” de Bachelet: las veces que la exmandataria ha descartado una tercera candidatura presidencial

Lo viene repitiendo al menos desde marzo de 2023. Michelle Bachelet Jeria, dos veces Presidenta de Chile, ha descartado insistentemente una nueva carrera por La Moneda, a pesar que en las encuestas aparece como la figura de izquierda mejor posicionada de cara a las elecciones presidenciales de 2025. Su más reciente “no” lo pronunció este lunes.

De todas maneras, no solo los sondeos ubican a la ex jefa de Estado entre los posibles candidatos para competir por la máxima magistratura del país. También existe entusiasmo entre personalidades del oficialismo, que han planteado abiertamente buena disposición para una tercera postulación de Bachelet. “Sería bonito”, dijo la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, mientras que la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, apuntó que “sería una gran candidata”.

Sin embargo, los “no” de la exgobernante en relación a una eventual tercera aventura presidencial tienen larga data. A continuación una recopilación de las frases que Bachelet ha pronunciado para descartar una candidatura presidencial en 2025.

Los “no” de Bachelet

19 de agosto de 2024. La otrora máxima autoridad del país participó este lunes de la ceremonia de conmemoración del 70° aniversario del Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch). “¿La podríamos ver en una primaria oficialista?”, le preguntó la prensa. “No, yo no soy candidata”, respondió tajante la exgobernante que fue homenajeada en la ceremonia que tuvo lugar en la Casa Central de la Universidad de Chile.

12 de agosto de 2024. En el ciclo Mujer y Política de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) y La Tercera, Bachelet se refirió a la posibilidad de asumir una tercera candidatura presidencial. “Piensen que la vez pasada, a esta altura del año, el nombre de Gabriel Boric no existía. Y yo creo que hay mucho camino por andar, hay que esperar y no hay que estar tan apurados”, sostuvo, para luego agregar: “Yo ando en otra en la vida”.

10 de julio de 2024. La expresidenta compartió un almuerzo, que organizó su fundación Horizonte Ciudadano, cos presidentes de partido de la alianza de gobierno. En esa ocasión señaló: “Se ha dicho mucho por la prensa, pero yo no vengo como candidata, vengo como expresidenta”.

Marcelo Hernández/Aton Chile

6 de enero de 2024. En conversación con el programa “Chile Lindo”, de la señal 13C la ex jefa de Estado planteó que “hacer el servicio militar obligatorio por tercera vez es un poquito mucho. Y digo también que la democracia no merece que la gente se repita”. Además, apuntó que “es tiempo ya de dejar que otro tome esas banderas”.

10 de diciembre de 2023. En entrevista con La Tercera, Bachelet expresó que “está absoluta y totalmente descartado continuar en la política chilena, desde el punto de vista de cargos de representación. Ya es suficiente”. Y agregó: “Yo espero que en los dos años que vienen aparezcan nuevos liderazgos porque yo creo en la democracia y en la diversidad de buscar nuevos liderazgos. Yo creo que es un fracaso de la política cuando eso no sucede”.

Foto: Mario Tellez/La Tercera

17 de agosto de 2023. En entrevista con el programa “CNN 50, Testimonios de la Historia”, la expresidenta fue consultada si, ante el avance de la “extrema derecha”, estaría dispuesta a postularse nuevamente a la Presidencia. “Yo diría que en general, cada vez que me han preguntado si quiero volver a ser candidata, he dicho que no (...) entonces la verdad yo espero no estar frente a ese dilema”, retrucó.

15 de marzo de 2023. En un evento organizado por la Fundación Tremendas, la exmandataria aseguró que quiere seguir contribuyendo en la discusión política. “Yo estoy muy abierta a entregar mi opinión, si me hacen caso o no es otra cosa”. Pero ante la pregunta: ¿Se va a tirar de nuevo a candidata a Presidenta?, su respuesta fue tajante. “Por ningún motivo. Esa respuesta la tengo clarita. Dos veces es suficiente”.