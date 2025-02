Los nombres que propone el oficialismo para suceder a Alfredo Joignant en el Servel

En el último comité político ampliado, el Ejecutivo transmitió a los partidos del oficialismo que en marzo esperan concretar la postergada designación del sucesor de Alfredo Joignant en el consejo directivo del Servicio Electoral (Servel). Esto, en medio de la presión de la alianza de gobierno por apurar la decisión.

Este martes se cumplieron dos años desde que Joignant debió salir del cargo, pero su continuidad está prorrogada -tal como establece la ley- hasta que el Presidente Gabriel Boric elija a la persona y esta sea ratificada en el Senado con un quorum de 2/3.

El cientista político es cercano al Partido Socialista y, por lo mismo, en el PS esperan que quien llegue en su reemplazo sea alguien que ellos impulsen, y eso se lo habrían hecho ver al gobierno.

De hecho, en 2024 -tal como ha informado La Tercera- la carta que habían promovido algunos senadores era Pablo Gutiérrez (PS), otrora jefe de gabinete del senador José Miguel Insulza cuando el congresista fue ministro del Interior.

La postergación en el nombramiento generó molestia entre los senadores socialistas y todo detonó en la determinación de Gutiérrez de declinar su postulación y afirmó en una carta -en diciembre pasado- que se trataba de un “infame proceso de postulación truncado”.

A meses de la polémica, fuentes en el PS que conocieron de este hecho afirman que Pablo Gutiérrez nunca fue realmente competitivo.

Con Gutiérrez fuera del camino, pero con la idea del PS de retener el cupo, existen al menos dos nombres que se estarían barajando para asumir en el puesto que debería dejar Joignant. Sin embargo, las conversaciones formales no se han iniciado y se espera que estas se retomen en marzo, una vez que el Congreso retome su funcionamiento.

Uno es el abogado de la Universidad de Chile Héctor Valladares (PS), quien actualmente se desempeña como jefe de la división judicial del Ministerio de Justicia. Valladares tiene es máster Public Policy en The London School of Economics and Political Science y un magíster en Argumentación Jurídica de la Universidad de Alicante.

Antes de estar en Justicia trabajó en el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia cuando la titular de la cartera era la también socialista Ana Lya Uriarte, aunque fuentes en la colectividad descartan que sea cercano a la exministra y más bien le atribuyen lazos con el senador Alfonso de Urresti y el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde.

Respecto a su nombre como carta para tomar este desafío existen dos versiones. Quienes en el gobierno descartan de plano que esté sobre la mesa y quienes afirman que no sería del gusto de Boric, ya que decidió no nombrarlo como subsecretario de Justicia, pese a que se habría propuesto como alternativa cuando Jaime Gajardo (PC) asumió como ministro.

Otra socialista que está siendo promovido para tomar la posta de Joignant es la cientista política Javiera Arce-Riffo, columnista de La Tercera, magíster en Ciencia Política de la Universidad Católica, parte de la Red de Politólogas. Arce-Riffo lleva cuatro años radicada en Inglaterra, donde cursa un doctorado en la University College de Londres, el que debería finalizar este semestre para regresar a Chile.

Ella también estudió en la Universidad de Chile y en las pasadas elecciones presidenciales, durante la primera vuelta, fue una de las voceras de la entonces candidata presidencial y senadora Yasna Provoste (DC).

En el entorno de Arce, en todo caso, desconocen que exista una posibilidad de que ella sea promovida y descartan que en la directiva del partido o algún senador haya tomado contacto con ella para ofrecerle formalmente esta alternativa.

Durante el impasse que se generó por la caída de Gutiérrez hubo voces que comentaron que el Frente Amplio y otras fuerzas de izquierda también quieren estar representadas en la composición del consejo directivo del Servel.

Aunque en el FA evitan hablar de nombres, fuentes del Congreso transmiten que la colectividad estaría interesada en que el cupo recayera en Antonia Rivas Palma (FA, ex-CS).

La abogada de la Universidad Diego Portales cursó un doctorado de antropología sociocultural en la Universidad de California, Estados Unidos, e integró la comisión experta del proceso constitucional de 2023 patrocinada por el Frente Amplio.

Sin embargo, considerando que se necesitan dos tercios de los votos en el Senado y la bancada más grande es la socialista, se proyecta una mayor dificultad para que quien sea nombrado puede ser frenteamplista, aunque todo dependerá de la negociación que se realice durante marzo.

Al Presidente Boric también le quedará resolver el reemplazo del actual presidente del consejo, Andrés Tagle, quien fue militante de la UDI y su periodo como consejero finalizó este martes. Sin embargo, se puede mantener en el cargo hasta que se nombre a su sucesor.