Los razones de La Moneda para no hacer pública la denuncia por acoso sexual contra Boric (pese a conocer el detalle hace un mes)

Mediante una vocería desde La Moneda, la ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, se refirió este martes a la denuncia que pesa en contra del Presidente Gabriel Boric, por acoso sexual y difusión de registros de imágenes privadas.

Es que el hecho obligó a Palacio a activar una serie de acciones para blindar al Mandatario. Fue el abogado de Boric, Jonatan Valenzuela Saldías, quien informó la noche de este lunes, a través de un comunicado difundido por Presidencia, que la denuncia fue ingresada el pasado 6 de septiembre por una mujer mayor de edad y que es investigada por la Fiscalía Regional de Magallanes.

En la declaración, el jurista señala que el Jefe de Estado conoció a la denunciante en 2013, en el contexto de su práctica profesional de derecho en la Corporación de Asistencia Judicial de Punta Arenas, e indica que el Presidente “rechaza y desmiente categóricamente” las acusaciones hechas por la mujer.

Por el contrario, afirma que la víctima es la máxima autoridad del país, acusando acoso cibernético de parte de la denunciante. Es que según reveló Valenzuela, entre julio de 2013 y julio de 2014, la mujer envió a Boric 25 correos electrónicos de distintas direcciones de emails, incluyendo “el envío no solicitado ni consentido de imágenes de carácter explícito” en uno de ellos.

En su vocería para abordar el tema en esta jornada, Vallejo, en tanto, explicó las razones de La Moneda para esperar un mes, desde conocido el detalle de la denuncia, para hacerlo público.

“Ayer se decidió comunicar esto porque pasó ya un mes desde el último contacto con la Fiscalía de este caso. Y consideramos que, y bajo recomendación del abogado, era importante comunicarlo y así también lo decidió el Presidente, dado que era importante que para avanzar y esclarecer los hechos, y que pudiéramos obviamente comunicar esta situación”, respondió.

La ministra Camila Vallejo realiza una vocería en La Moneda por la denuncia contra el Presidente Gabriel Boric. Foto: Dragomir Yankovic / Aton Chile.

Así mismo, destacó que “aquí hubo una diligencia específica desde que se conoce el contenido de la denuncia y se quiere, obviamente, a partir de eso, poner a disposición todos los elementos ante el fiscal para la investigación”.

“Esto es un caso específico y sensible porque no es sólo la denuncia, sino porque esta denuncia es por parte de una persona que 10 años atrás realizó hostigamiento y acoso vía correo electrónico de manera sistemática contra el Presidente aún no siendo autoridad, pero sí una figura pública”, recalcó.

La portavoz del Ejecutivo apuntó que este tipo de casos “evidentemente requieren cierto resguardo, pero dado la demora y la falta de contacto o comunicación por parte de la Fiscalía, la recomendación y la sugerencia del propio abogado, y que fue atendida por el Presidente y su equipo, fue de poder comunicar públicamente esta situación”.

El Presidente Gabriel Boric junto a las ministras Carolina Tohá y Camila Vallejo en el cónclave oficialista en Cerro Castillo. Foto: Presidencia

Vallejo, durante la vocería, también fue inquirida por ciertas suspicacias de la oposición respecto a si en Palacio existía temor a que la denuncia se filtrara, previo a darlo a conocer este lunes, y la razón de esperar que pasaran los dos procesos eleccionarios, del 26 y 27 de octubre, y de este domingo 24 de noviembre.

“Hay personas que quieren leer todo siempre en clave electoral, pero eso se ha demostrado que no es así”, retrucó.

Y luego agregó: “Esto tiene un camino que es jurídico y por eso el propio abogado hace la recomendación de que a un mes del último contacto con la Fiscalía se haga público esto. Pero el resto son interpretaciones que están en la mente de otros, no la nuestra”.