Los reproches y la solicitud de salida de Thayer por su explicación sobre la demora en la reconducción de inmigrantes a Bolivia

La jornada de este lunes, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, llegó hasta la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados para abordar la reconducción inmigrantes irregulares a Bolivia.

Allí explicó que el proceso se ha tardado porque “la implementación no es de un día para otro, hubo que llevar impresoras (...) no había impresoras, no si ya están, no se demoraron mucho”.

Sus palabras fueron inmediatamente respondidas por los parlamentarios presentes. Una de ellas, fue la diputada Gloria Naveillán (Partido Nacional Libertario), quien señaló: “Director pero en concreto, dado que eran 60 días, lo que el gobierno dijo y que obviamente ya no se cumplió, porque los 60 días ya pasaron, porque hay que llevar las impresoras, me imagino que eso debe tomar un buen tiempo, probablemente el tema del Ejército también debe tomar un largo tiempo. Entonces la pregunta del millón es cuándo se va (...) no, no me diga en proceso, los procesos pueden durar un día o un año”.

Bajo ese marco, Thayer reiteró: “El proceso de implementación del acuerdo de reconducción lo dije y lo repito, no es un proceso automático, ni que se haga de un día a otro”.

“Señor director dado que usted ya ha ido dos veces, dado que ya se llevaron las impresoras, dado que usted ha hablado con todas las instituciones que usted dice que están involucradas, ¿me podría usted decir cuánto tiempo más falta?”, insistió la diputada opositora.

“Yo podría apostarle, apostar, yo podría comprometer que en las próximas semanas esto va a estar, vamos a tener personas ya reconducidas”, contestó el director.

El debate continuó, y el gremialista Jorge Alessandri intervino. “Si usted no le pone plazo y nos ha dicho; ‘en proceso’, ‘en marcha’, ‘en eso estamos, ‘próximas semanas’, esas cuatro frases son verdaderas para algo que se cumple el 2024, pero también son verdaderas para algo que se cumple el 2064″.

Asimismo, Andrés Longton (RN) reprochó: “Para qué dicen que son 60 días, si no los van a cumplir. ¿Cuántos días son?, si lo que dijo el diputado Alessandri tiene toda la razón, ¿hasta cuándo vamos a esperar si todos los días ingresan ciudadanos no bolivianos a Chile?”.

“Debiera presentar su renuncia”

Las críticas no surgieron solo de las filas opositoras, y es que el diputado (Ind.-PPD) Jaime Araya lanzó duros dardos contra Thayer y exigió su salida.

“Es vergonzoso, es patético, es una burla sus explicaciones. La gran solución para el problema del descontrol migratorio son las reconducciones, y argumentar que porque faltan algunas impresoras no se puede reconducir, me parece que refleja que la persona a cargo debiera presentar su renuncia”, sostuvo Araya.

FOTO: DEDVI MISSENE

“Esta situación no da para más. El Presidente de Estados Unidos está generando a ola migratoria de venezolanos que vienen arrancando de Estados Unidos, van a llegar a Chile y nosotros no podemos seguir esperando que se compren impresoras, que mañana sea el lápiz de pasta, que después no hay hojas. Este es un tema serio y delicado y es impresentable la respuesta que ha dado el Director de Migraciones”, cerró el diputado.