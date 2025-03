Kast se suma a reproches contra Valenzuela y asegura que sus dichos sobre municipios rurales manda los avances en seguridad “al piso”

En una nueva edición del programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el fundador y candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, se sumó a las críticas contra el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela.

Y es que este lunes, el secretario de Estado pidió a los municipios rurales asignar recursos para la seguridad, y dejar de “llorar”, ya que con el royalty minero contaban con mayor ingresos. Sus dichos fueron duramente reprobados por el mundo político, incluso por La Moneda. Tanto así, que Valenzuela ofreció disculpas esta mañana.

Al respecto, Kast sostuvo: “Yo creo que el Presidente aquí tiene que actuar, y tiene que tomar una determinación. Ningún ministro de Agricultura puede expresarse de esa manera, eso sólo refleja que no conoce la realidad”.

“No tiene conocimientos de cómo la delincuencia ha ido actuando en las zonas rurales, que tienen menos protección por la superficie que tiene que cubrir, los carabineros o la Institución de Policía e Investigaciones. Pareciera ser que no sabe del robo de herbicidas, de fertilizantes, pareciera que no sabe del robo de maquinarias, de tractores, que no sabe del robo de aperos. Es decir, no tiene idea de lo que es hoy día para alguien que emprende en el campo, sea grande o pequeño, lo que es tener que defenderse de la delincuencia. Pareciera que no sabe que hay bandas organizadas que roban todo tipo de cosechas”, acusó.

“Entonces decirle ‘mire, no se refiera nunca más a un tema que no conoce, porque es grave lo que está ocurriendo en el campo, y no es de ahora, esto viene de muchos años atrás’”, agregó.

En ese sentido, cuestionó: “¿Por qué el municipio, teniendo tantas necesidades urgentes, va a tener que enfocarse a algo que no le corresponde, que ha tenido que asumir?”.

“El Presidente de la República, ahora hace pocos días, manifestó que ellos habían hecho más por la seguridad y entregado más recursos a carabineros, hecho más cosas, pero una declaración como esta manda todo al piso”, aseguró.

“Es inaceptable, contradice todo, lo que avanzó el Presidente en una semana, este ministro lo destruye. Si yo fuera Presidente, ese señor se habría ido saliendo del programa donde dio esos dichos”, cerró.