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    Cartas al Director

    Discusiones que habiliten

    Por 
    Cartas al director
    Santiago 22 de abril 2026. El Presidente de la Repblica, Jos Antonio Kast, firma el proyecto de ley del Plan de Reconstruccin Nacional. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    SEÑOR DIRECTOR:

    En las últimas semanas, hemos seguido el debate que se ha instalado en torno al proyecto de ley de Reconstrucción Nacional, que introduce modificaciones al derecho de autor en torno al procesamiento de grandes volúmenes de datos.

    La discusión apunta a un desafío cada vez más relevante: cómo se resguardan los derechos de autor y, al mismo tiempo, se abre camino al desarrollo de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial (IA).

    Es innegable la importancia de proteger la propiedad intelectual y el valor que esta tiene para la cultura y la innovación, pero también es necesario considerar que habilitar la lectura automatizada de grandes volúmenes de datos no solo impulsa el desarrollo de la IA, sino también el del mundo de la academia, la ciencia, la astronomía y la investigación.

    Avanzar hacia una regulación que facilite este desarrollo tecnológico generará impactos positivos a nivel país, promoviendo la inversión, dinamizando la economía y contribuyendo al progreso general de Chile en su conjunto, tal como se promovió en la gira ministerial, Choose Chile.

    Es fundamental que este debate impulse la inversión y el desarrollo. Resulta indispensable que el marco regulatorio evolucione de manera pertinente y equilibrada, permitiendo abordar los cambios tecnológicos sin debilitar las condiciones que hacen posible ese desarrollo.

    La discusión debe ser habilitante. El foco debe estar en construir un marco normativo que resguarde adecuadamente los derechos de autor y, al mismo tiempo, permita impulsar el desarrollo tecnológico. No se trata de optar entre uno u otro, sino de generar condiciones para que ambos puedan avanzar con una mirada de largo plazo.

    Natalia López Céspedes

    Gerente general de Chile Data Centers

    Más sobre:Derechos de autorInnovaciónInteligencia Artificial

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