Ministras y violencia digital

SEÑOR DIRECTOR:

El hostigamiento que ha sufrido la ministra Sedini en redes sociales no se reduce sólo a crítica política o evaluación de desempeño profesional. Así lo constata el estudio de Monitor Social sobre las reacciones en redes hacia cuatro de las últimas voceras de gobierno.

Sus resultados son consistentes con estudios que evidencian un aumento de la violencia política en la esfera digital, y que ella está imbuida de sesgos de género. Así, lo muestra también el informe, “Violencia política de género en la esfera digital en América Latina” de IDEA Internacional, donde se constata que la violencia digital es dirigida desproporcionadamente hacia las mujeres, y que las narrativas que se construyen respecto de ellas son cualitativamente distintas a las que reciben sus pares hombres. La negatividad a la que están expuestas lideres políticas, candidatas, autoridades, y también periodistas e intelectuales, utiliza como estrategia privilegiada la crítica a sus cuerpos, sus formas de vestir, sus vidas privadas, incluyendo decisiones sobre maternidad y vida en pareja y, a menudo, la sexualización para descalificarlas y amedrentarlas.

Estos ataques no son nuevos, pero se han agudizado con el uso de nuevas tecnologías y la IA generativa. Violencia digital que no afecta sólo la libertad y bienestar individual, sino que busca dañar la legitimidad colectiva de las mujeres para desempeñarse en el espacio público. Por ello, no podemos seguir naturalizando ni minimizando su gravedad. Urge fortalecer nuestra regulación, y en el intertanto, convocar a todos los actores a denunciar y no amplificar este tipo de agresiones que atentan contra la propia calidad de nuestra democracia.

Marcela Ríos Tobar

Directora IDEA Internacional para América Latina