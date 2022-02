Luis Cuello, diputado electo PC: “Me encantaría que la diputada Cariola sea presidenta de la Cámara”

En marzo, el abogado y dirigente territorial Luis Cuello Peña y Lillo (45) dejará el puesto como jefe de asesores de la bancada del Partido Comunista (PC) -que ejerce desde 2014- para convertirse en uno de sus parlamentarios.

El futuro representante del distrito 7, que reúne a comunas como Viña del Mar, Valparaíso, Algarrobo e Isla de Pascua, asegura que conoce bien “la dinámica de la Cámara” y que su experiencia como asesor le va a ser “muy útil”.

En entrevista con La Tercera, el viñamarino afirma que quiere impulsar el proyecto de las 40 horas -que actualmente está en el Senado- y que le encantaría que Karol Cariola fuera presidenta de la Cámara Baja.

Usted colaboró desde la bancada con el proyecto de ley de 40 horas que promovió la diputada Vallejo. ¿Qué iniciativa quisiera impulsar una vez que asuma?

Sin duda que las 40 horas es un proyecto importante, que apunta a dignificar la vida de los trabajadores. Además, es el puntapié para avanzar en una reforma laboral más estructural, que equilibre la relación entre trabajador y empresario y, sobre todo, que propenda a elevar el salario. Es una reforma urgente, pero, además, lleva mucho tiempo estacionada, está hoy en el Senado.

Hoy, el futuro oficialismo debate quien asumirá la presidencia de la Cámara. ¿Cómo la bancada PC defenderá la opción de Karol Cariola en ese cargo?

Hoy es una noticia en desarrollo. Hay un sinnúmero de conversaciones que se están desarrollando entre las fuerzas progresistas. No solamente Apruebo Dignidad (AD), también la ex Concertación y otras fuerzas como el Partido de la Gente. Está en avance un futuro acuerdo administrativo que permita que tanto AD como otras fuerzas puedan estar en la presidencia de la Cámara. Hoy tenemos el desafío en el Parlamento de empujar el programa de gobierno de Gabriel Boric y para lograr ese desafío es fundamental ejercer este poder en la Cámara. Por supuesto que a mí me encantaría que la diputada Karol Cariola sea la presidenta de la Cámara. Ella sacó la primera mayoría nacional, tiene una vasta experiencia, es reconocida en el mundo político y, por lo tanto, reúne todas las condiciones para presidir la Cámara.

El año pasado ella fue carta para asumir la vicepresidencia, pero esa negociación no llegó a puerto. ¿Hubo un veto a su nombre?

No lo sé. Hay algo que es instrumental, que conspira también contra este tipo de conversaciones, que es el voto secreto para elegir la mesa de la Cámara. Creo que todos los parlamentarios, cuando votemos, deberíamos mostrar nuestro voto. Espero que exista una gran responsabilidad de todos los actores políticos que quieren transformaciones.

Y para llevar a cabo esas transformaciones, ¿cree que es necesario que el PC presida la Cámara de Diputados?

Yo lo plantearía del punto de vista que la bancada del Partido Comunista ha crecido. El partido ha crecido en votación, es una bancada, además, muy numerosa, con alta presencia de compañeras diputadas. Entonces, creo que sería importante que el PC pudiera presidir la Cámara, sin perjuicio de que también otras fuerzas pudieran acceder a la mesa.

¿Confía en el rol del ministro de Hacienda, Mario Marcel, en el cumplimiento del programa del presidente Boric?

Creo que si Mario Marcel y otros ministros han aceptado formar parte de este equipo, es porque sí tienen convicción respecto del programa de gobierno. Sí tiene convicción respecto de que hay que condonar el CAE y que hay que aprobar una reforma tributaria, que contempla un impuesto a los súper ricos, un royalty a la gran minería del cobre… Ese tipo de componentes que están en nuestro programa de gobierno, sin duda que son respaldadas por Mario Marcel. De esa forma se explica que él haya aceptado integrar este equipo, por lo tanto, yo tengo esa confianza y esa tranquilidad.

El gobierno tiene la necesidad de amarrar mayorías en el Congreso, ¿puede usted garantizar que como diputado PC no se saldrá nunca del marco?

Nosotros, como PC, como un partido que está dentro de la coalición de gobierno Apruebo Dignidad, estamos ampliando el marco de fuerzas políticas. Nos guía un programa que hemos construido colectivamente, un programa que busca superar la desigualdad, eso es lo fundamental. Por lo tanto, nosotros no nos vamos a salir de ese marco y vamos a contribuir a dialogar con todas las fuerzas políticas.

¿Y apoyaría, por ejemplo, un quinto retiro previsional?

Hoy estando en el gobierno creo que es diferente. Van a existir otras herramientas para promover el empleo, el crecimiento económico y, por lo tanto, creo que los retiros no van a ser necesarios.

¿Qué le parece que ahora haya un comunista en la Subsecretaría de Fuerzas Armadas?

Me parece que la designación de Galo Eildestein es un hecho histórico, que permite que el PC se vincule a nivel de administración y se relacione con las Fuerzas Armadas. Antes ya habían ocurrido hechos históricos en ese sentido: el presidente del partido, Guillermo Teillier, llegó a presidir la Comisión de Defensa en la Cámara . Y creo que el partido tiene mucho que decir respecto de la relación del mundo civil con las Fuerzas Armadas. Por mucho tiempo se ha visto una especie de distancia, justamente a partir de nuestra historia reciente. Está muy fresco en la memoria de los chilenos la dictadura militar. Por eso me parece importante que el partido ahora pueda relacionarse desde la administración, desde el gobierno nacional, con las Fuerzas Armadas y de Orden.