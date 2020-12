“Lxs 400: Chile delibera”: Lanzan iniciativa que invitará a chilenas y chilenos a debatir políticas públicas de cara al proceso constituyente

“Lxs 400: Chile delibera”. Ese es el nombre de la iniciativa que se lanzó este miércoles y que busca reunir a un grupo de chilenos y chilenas para poder debatir y encontrar acuerdos en temáticas relevantes para el país. En este caso, el foco estará en la reforma al sistema de pensiones y la salud pública.

Y un primer paso se vivió a las 9.40 de este martes, con el sorteo aleatorio de los 30 mil hogares que recibirán una invitación a participar de este proceso que fue impulsado por Fundación Tribu, el Senado, la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), la Universidad de Chile y el Centro para la Democracia Deliberativa de la Universidad de Stanford.

“Es un programa que nos invita a dialogar, a conversar entre todas y todos acerca de nuestro país, justamente en momentos en que Chile entero se prepara para entrar en un gran diálogo y debate acerca de la nueva Constitución”, dijo la presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), en el marco de este lanzamiento.

La presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), en el lanzamiento de la iniciativa "Lxs 400: Chile Delibera".

La presidenta de Fundación Tribu, Alejandra Larraín, recalcó que ésta es una instancia para la “deliberación, la expresión de ideas y opiniones”, recordando, además, el escenario nacional tras el denominado estallido social.

“Las movilizaciones sociales que han tenido lugar en el país desde octubre del 2019, ponen de manifiesto, con más fuerza que nunca, la profunda frustración de la ciudadanía respecto a las condiciones de vida, las relaciones sociales y económicas del país, así como también la desconfianza y decepción respecto del quehacer de las instituciones. Ha reforzado el mensaje de que todas las personas queremos opinar, ser escuchadas y participar en las decisiones”, manifestó.

En la misma línea, el director del Centro para la Democracia Deliberativa de la Universidad de Stanford, James Fishkin, señaló que este experimento se ha desarrollado en 30 países y “muchas veces tiene gran incidencia en las políticas públicas porque se da cuenta no sólo de lo que la gente quiere, sino el porqué lo quiere, y son propuestas que tienen sentido y que pueden hacerse”.

Agregando que esta instancia de -calificó- democracia deliberativa “pondrá a todo Chile en una pieza virtual donde podrán pensar juntos, durante un tiempo definido, y llegar a consensos que espero ayuden a mejorar las políticas públicas”.

El director del Centro para la Democracia Deliberativa de la Universidad de Stanford, James Fishkin, en el lanzamiento de la iniciativa en Chile.

En el lanzamiento de “Lxs 400″ también estaban presentes los senadores Carolina Goic (DC), Guido Girardi (PPD) y Juan Antonio Coloma (UDI).

La parlamentaria de la DC destacó que esta selección sea aleatoria -incluyendo a personas de todas partes del país- y que las personas no deban cumplir con requisitos para participar en el debate. Siguiendo esa línea, añadió: “Estamos convencidos que los debates hoy día ya no son de trincheras, ya no son entre la izquierda y la derecha, son entre el pasado y el futuro. Esto es una invitación concreta a ser parte de esta nueva forma de construir futuro”.

Su par del PPD aseveró que “vivimos una era digital donde la democracia es maravillosa, pero lenta y los consensos demoran meses, años (...), tenemos que adecuar todas nuestras instituciones a esta nueva civilización. La democracia tiene que ser convalidada de forma urgente con la participación de las ciudadanas y ciudadanos”.

Es “dar un paso”, calificó Coloma. “Esperamos que tras este lanzamiento seamos capaces de innovar, de atrevernos a ver qué habría que hacer para que el ciudadano pueda sentirse más parte de las decisiones que el ámbito público asuma, y con eso buscarle mas legitimidad a lo que de ahí vaya surgiendo”, afirmó.

AChM: “Un antes y después en cómo entender la democracia”

De forma telemática, el alcalde de Natales y presidente de la AChM, Fernando Paredes, destacó que se incorpore la voz de la ciudadanía, asegurando que esto marca “un antes y un después en cómo entender la democracia”.

El edil explicó que ambos temas escogidos para esta instancia -pensiones y salud- fueron las principales preocupaciones reflejadas en la consulta a nivel nacional de diciembre del 2019, que se llevó a cabo por municipios tras el estallido social.

Por otra parte, también llamó al Congreso a convertir las conclusiones de esta instancia de participación en proyectos de ley.

“Es totalmente imprescindible que las conclusiones de este valioso proceso deliberativo se conviertan en proyectos de ley y que los legisladores concedan a la ciudadanía de forma más permanente que su voz sea una parte prioritario del proceso legislativo”, dijo.

Treinta mil viviendas sorteadas, comienza el proceso

Tras la selección aleatoria de las 30 mil viviendas a lo largo de todo el país, el director de Laboratorio de Criptografía Aplicada y Ciberseguridad de la Universidad de Chile, Alejandro Hevia, explicó que ahora se enviarán invitaciones a estas direcciones para participar del proceso.

Las cartas deberían llegar entre diciembre y enero, pero los resultados del sorteo ya se pueden revisar en la página web de la iniciativa. Eso sí, por temas de privacidad, se indican las manzanas y el número de casas seleccionadas en ellas, pero no las direcciones específicas.

Resultados del sorteo de 30 mil viviendas en iniciativa "Lxs 400: Chile delibera".

Entonces, con las respuestas que se reciban de ese total, se realizará una segunda selección aleatoria para llegar a un número de al menos 400 participantes que serán parte de este proceso que se concretaría en marzo.