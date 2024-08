El centro de Santiago ha sido uno de los principales lugares que ha recorrido la candidata a gobernadora de la Región Metropolitana del Partido Republicano, Macarena Santelices.

La exalcaldesa de Olmué acusa un abandono de la zona y, por lo mismo, espera arrebatarle el cargo al incumbente oficialista Claudio Orrego, en una carrera en la que también se medirá contra la carta de Chile Vamos, Francisco Orrego (RN).

¿Cuánto afecta la dispersión de votos en la derecha?

En el caso de los gobernadores el que existan dos candidatos es mucho mejor, porque está la segunda vuelta.

¿Puede Claudio Orrego ganar en primera vuelta?

Estoy convencida de que vamos a ganar. Nos hemos desplegado desde febrero y Chile Vamos lamentablemente no tuvo la seriedad ni el respeto con los vecinos. Habrán pasado por 15 nombres. Somos parte de un conglomerado y no vemos al enemigo en el conglomerado, pero estamos seguros de que el Partido Republicano tiene un sello único.

Chile Vamos critica que fueron los republicanos quienes no quisieron llegar a acuerdos...

El Partido Republicano siempre va a tener por delante el bien de Chile. Nosotros solo estamos apuntando a 60 alcaldías en todo Chile y ellos tienen más de 280. La generosidad y solidaridad que existen de parte de nuestro sector están demostradas por las cifras.

¿Si gana Francisco Orrego ustedes lo apoyarían?

No nos perdemos. Incluso, José Antonio Kast lo ha dicho, si Evelyn Matthei (UDI) logra más votos, él se va a cuadrar con ella. En el caso de las gobernaciones va a ser lo mismo, porque siempre vamos a buscar el bien de Chile y nuestro único enemigo es esa ultraizquierda.

¿En qué se diferencia su proyecto del de Francisco Orrego?

Yo tengo trayectoria, tengo 12 años de servicio público como concejala y alcaldesa.

¿Lo dice porque él nunca ha sido autoridad?

Yo puedo hablar por mí. Y me siento con la trayectoria y la capacidad de gestión para lograr un vuelco en la RM. Jamás voy a ver un enemigo dentro del conglomerado. Lo que tenemos claro en republicanos es que a todo lo que huela a corrupción en Chile le vamos a decir: “A su casa, señores”.

¿Se refiere al cuestionamiento de la Contraloría hacia la contratación de Francisco Orrego en la Municipalidad de La Florida?

Todo lo que huela a corrupción. No he leído en detalle el dictamen, pero si hay cualquier caso de corrupción la ciudadanía lo va a castigar.

¿Los republicanos lograrán desplazar a la UDI como segunda fuerza dentro de la derecha?

Nunca hemos visto al enemigo dentro del conglomerado y tenemos claro que hay situaciones que se van a ir conociendo en los próximos días, como lo que está pasando con Luis Hermosilla. Eso es recién la punta del iceberg, porque acá están todos los colores políticos involucrados. Parece que se ve fea la cosa contra los políticos de siempre. Nuevamente vamos a sobrepasar todos los techos que nos han impuesto. Vamos a superar con creces las encuestas.

¿Cuánto influye lo de Hermosilla en esta elección?

Estamos convencidos de que la ciudadanía va a castigar con fuerza cualquier acto de corrupción. Se vienen muchas noticias. Parece que están todos manchados.

¿Cómo influye en la presidencial esta elección?

Sin duda, es la bandera que va a marcar las verdaderas fuerzas de lo que quiere la gente. Hay una revolución silenciosa que no se ha visto y pasan cosas muy importantes justo antes de la elección. Los cinco años del octubrismo.

¿Por qué José Antonio Kast y no Evelyn Matthei (UDI)?

Desde muy pequeña me enseñaron a darlo todo por mi país. Pero esos 34 días en el Ministerio de la Mujer me hicieron darme cuenta de que, lamentablemente, hay un conglomerado muy blandito que entregó a nuestro país. El único que tuvo esa firmeza el 2020, en esos 34 días, fue él. Por eso mi apoyo es incondicional con su proyecto.

Dejó de ser ministra porque la criticaron por no calificar de dictadura el régimen de Pinochet.

Dictadura sí, es dictadura. Y el tema de los derechos humanos jamás se puede justificar. No entiendo dónde siempre se busca instalar polémicas donde no existen. Acá si hay algo que no se ha dicho siempre de manera enfática es que jamás nadie puede justificar ningún tipo de violación a los derechos humanos y la violencia y la inseguridad que hoy día viven los chilenos es una violación a los derechos humanos.

Las organizaciones feministas también la criticaron mucho.

Lo que siempre dije y lo mantengo es que había movimientos que buscan el odio y la destrucción. Pero la causa feminista nos pertenece a todas las mujeres y es transversal. Pero, lamentablemente, hay un sector que tiene acaparada la causa.

¿Cuáles son sus principales propuestas para la región?

Hoy los vecinos no creen en la clase política, porque han visto tanta irregularidad que se sienten abandonados. Nosotros levantamos una propuesta en la que no va a haber piedad con los delincuentes. La campaña va a tener varios pilares. Primero, la mano dura, apuntar con fuerza contra el crimen organizado, la educación y posibilidad de brindar trabajo. Salud es otro de los grandes dolores. Otro tema es la transparencia, la gente se pregunta hasta cuándo los políticos roban. Yo estoy convencida de que tengo la experiencia, la capacidad y el empuje. Como alcaldesa logramos que una comuna, Olmué, brillara como nunca.