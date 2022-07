Manifestaciones en Hospital Félix Bulnes durante pauta del Presidente Boric

Una serie de manifestaciones ciudadanas se produjeron durante la tarde de este miércoles en el marco de una actividad del Presidente Gabriel Boric.

El Mandatario participó del anuncio de la gratuidad total en la Red Pública de Salud para usuarios de Fonasa en el Hospital Félix Bulnes.

Ya durante su discurso, un grupo de personas había gritado diversas consignas políticas, llamando a votar “Apruebo” en el plebiscito del 4 de septiembre. “Está hablando el Presidente, cállense”, incluso se escuchó decir a una de las asistentes del acto. Esto justo después de que el Jefe de Estado reiterara la recomendación de leer la propuesta de nueva Constitución.

Hasta el recinto hospitalarios llegaron diversas personas a manifestarse por diversas causas, como comités de vivienda, gente pidiendo mejores condiciones laborales, entre otros.

A pesar de esto, el Mandatario se acercó a la gente que llegó hasta el Hospital para conversar con ellos y sacarse fotos.

Reacciones

El senador Juan Luis Castro, aseguró sobre las protestas que “lamento que haya algunas personas, creo yo algunos inducidos y otros desubicados, que hicieron protestas en un momento que no correspondía sin dejar hablar al Presidente. Me parece que eso no debiera ocurrir, pero lo importante es que el anuncio ya está y hay gratuidad en salud pública”.

“Yo creo que hubo boicot de parte de algunos sectores adversos al gobierno, no sé quiénes son, pero se notó una acción premeditada”, agregó.

Por su parte, el senador Rojo Edwards aseguró que “es muy común de quien no hace bien el trabajo reclamar porque la gente dice ‘oiga necesitamos seguridad’, si lo que pasa, el tema número uno es la seguridad y eso es lo que vimos y eso es lo que se reclamó, por lo tanto yo creo que más que eso lo que tiene que hacer el Presidente es mostrar un plan de seguridad y con eso vamos a estar todos más tranquilos”