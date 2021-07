Marcela Cubillos acusa a Loncon de pavimentar un “camino de tiranía” luego de que calificara a quienes estuvieron por el Rechazo como “sector del privilegio”

La onceava sesión de la Convención Constitucional comenzó con un derecho a réplica por parte de la constituyente del distrito 11 por Vamos por Chile, Marcela Cubillos. Esto por los dichos que la presidenta de la instancia, Elisa Loncon, realizó la noche anterior en un programa de televisión donde calificó a quienes estuvieron por el Rechazo en el plebiscito de octubre de 2020 -opción que apoyó la exministra de Educación- como “sector del privilegio”.

En entrevista con Mentiras Verdaderas de La Red, Loncon afirmó, consultada por las últimas polémicas surgidas a raíz de que ella y otros representantes de pueblos originarios hablaran en su idioma natal, que “lo que pasa es que nosotros somos 155 convencionales, con diferentes historias y con diferentes, también demandas que instalar al interior de la Constitución. Y tenemos un sector incómodo sentado ahí, que es el sector que no estuvo de acuerdo con escribir la nueva Constitución, el sector del Rechazo. Y ellos están muy incómodos dentro de su incomodidad, les parece muy mal las manifestaciones de diversidad que hacemos, como por ejemplo, hablar en el idioma”.

“Tal vez les moleste cómo llegamos, porque bueno, ellos siempre han estado en una situación de privilegio y desde el privilegio nunca se sintieron en una posición como la que hoy están que es minoritaria. Entonces, cuando para el sector del privilegio se emerge esta demanda de derecho, ellos no lo comprenden, porque ellos siempre decidieron frente los demás. Entonces ahora están en una posición distinta y eso es una incomodidad”, aseguró anoche la presidenta de la Convención.

Dichas palabras motivaron a que Cubillos pidiera al inicio de la sesión de este jueves del órgano que redactará la nueva Carta Magna del país, su “derecho a réplica” para contestarle a Loncon.

“Ayer en este hemiciclo fuimos aludidos por usted, y lo digo con todo respeto, ayer en la televisión. En este hemiciclo usted habló de amor y en la noche sembró división. Y a nuestro juicio se pavimenta un camino de tiranía que también tenemos que hacer los descargos”, comenzó diciendo la exministra.

La representante del distrito 11, que abarca las comunas de Las Condes, Peñalolén, La Reina, Lo Barnechea y Vitacura, agregó que “al hablar de un sector, como el “sector del privilegio”, usted no solo descalificó a un grupo de convencionales, sino que a más de un millón de chilenos que nos eligió para estar acá. Más grave aún, usted no hace una opinión política, sino que divide a chilenos en buenos y malos, entre aquellos que sí tienen derecho a estar aquí y entre aquellos, que a su juicio, no, aunque hayamos llegado con muchos más votos”.

“Usted define qué opiniones o qué sector político es moralmente aceptable y cuáles posiciones no son moralmente tolerables. Esta división entre buenos y malos como forma de reemplazar legítimas visiones políticas sobre el país y nuestro futuro es la lógica que lleva a violencia y pavimenta tiranía, porque si ese otro yo decido que no tiene derecho a pensar como piensa o a estar acá o su opinión no es legítima, entonces me da derecho a cancelarlo o silenciarlo de la manera que sea”, añadió Cubillos.

En ese sentido, recordó “aquellos tiempos, en que 30 años después de septiembre de 1973, algunos fuimos diputados con la senadora Isabel Allende, presidiendo la Cámara de Diputados. Sí, la hija de Salvador Allende, y lo hizo siempre sin odio, sin división, con respeto a todos. No hizo nunca discurso como usted sobre el amor, pero ejerció su cargo dando garantías y respetando el derecho a pensar diferentes y a tener historias diferentes”.

“Algo tan simple y humano como eso es lo que demandamos de su conducción o que todo Chile se entere que en esta Convención ni siquiera su presidenta está pensando en hacer una constitución para todos los chilenos, si solo para aquellos que piensan como ella o que tienen, sí, el privilegio de caber dentro de sus categoría morales”, concluyó la constituyente del distrito 11.