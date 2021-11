Marco Enríquez Ominami después de votar: “Se requiere un gobierno preparado para aguas turbulentas”

Tras dos horas de hacer fila para votar el candidato presidencial del PRO, Marco Enríquez Ominami, dio un punto de prensa donde advirtió sobre los desafíos que se vendrán en el próximo gobierno y reiteró su llamado a los jóvenes y las mujeres a que participen del proceso eleccionario.

Sobre la espera para sufragar explicó que “estuvimos en un dilema, de buena fé Carabineros dijo lo hacemos saltarse la fila, pero es de buena fé, entonces había que elegir entre dos cosas y elegi la fila, y eso significó molestias, y lo se, pero la democracia para que funcione se requiere dificultad”, dijo tras votar en el Colegio Regina Pacis ubicado en Providencia.

Al respecto enfatizó que “el 2022 va a ser mucho más difícil que estas dos horas de espera, va a haber inflación, déficit fiscal y se requiere entonces un gobierno preparado para aguas turbulentas, entonces simplemente decirle al país que he votado, he votado por un nuevo Chile, he votado porque creo que Chile necesita un cambio”.

Más temprano, previo a ingresar al local de votación el candidato reiteró las críticas a sus adversarios. “No me gustó nada de lo que pasó, no me gustó el show mediático de la fiscalía, no me gustó lo que hizo el diputado Boric, de utilizar a una candidata y después desecharla sin respetar la presunción de inocencia No me gustó el desayuno de $50 millones reunidos, no me gusta porque eso desmoviliza y yo le digo a los chilenos movilisénse, es el momento más grande de Chile#

“Le hace mucho daño a la política este debate de ayer sobre corrupción porque la gente dice son todos iguales y por es que creo que nunca antes en la humanidad una país había tenido una cosntituyente paritaria, una nueva Constitución, una presidente mapuche”.

En este contexto recalcó el llamado a las mujeres y a los jóvenes para que vayan a votar.

Sobre el incidente que ocurrió entre un miembro de su comando y un equipo del programa CQC señaló que “caminamos juntos hasta que llegó un camarográfo y un equipo que le pegó con una cámara a alguién, son los hechos”.

Al respecto precisón que el integrante de su comando fue hacer una denunia ante Carabineros.