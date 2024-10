María José Hoffmann y Rodrigo Mundaca se enfrentarán en la segunda vuelta por la gobernación de Valparaíso

La disputa por la gobernación de Valparaíso no terminó resolverse este domingo. Ninguno de los seis candidatos superó el 40% de los votos requeridos.

Con un 92,33 % de las mesas escrutadas, la primera mayoría fue obtenida por el actual gobernador, Rodrigo Mundaca, quien alcanzó el 33,98 % de los votos. Fue seguido por la exsecretaria general de la UDI, María José Hoffmann (21,69 %).

Los aspirantes deberán medirse nuevamente en las urnas el próximo domingo 24 de noviembre, cuando se realice la segunda votación de gobernadores regionales.

Ambos se enfrentaron en esta ronda, además, a Octavio González (ind./Izquierda Ecologista Popular), Manuel Millones (ind./Partido Social Cristiano e Independientes), Felipe Ríos (ind./Regionales Verdes Liberales) y Francesco Venezian (ind./Republicanos e Independientes).

Cuando el Servicio Electoral reveló los primeros computos -que daban cuenta de una probable segunda vuelta- Mundaca valoró los resultados del oficialismo en la región y reconoció que no está “satisfecho” con tener que enfrentar una segunda vuelta. “Tenemos muchos motivos por los cuales estar conformes, mas no satisfechos, porque si hay una segunda vuelta, vamos a tener que enfrentar la segunda vuelta. Nosotros acá, y lo digo con mucho respeto, no estamos festejando una segunda vuelta.

“No estamos festejando de haber llegado segundo. Nosotros hoy día tenemos la certeza y tenemos la confianza, de la confianza depositada en nosotros, y por tanto tenemos que esperar, vamos a seguir esperando”, prosiguió.

“Creo en la fuerza de mi región, la fuerza de las 38 comunas, y hasta ahora, cuando uno revisa, hemos ganado en todas las comunas. Creo que la única comuna que hoy día estamos perdiendo parece que es la comuna de Zapallar, pero el resto de las comunas hemos ganado en todas las comunas, y creo, salvo dos o tres mesas, en el resto de las mesas hemos ganado”, destacó.

Asimismo, hizo un llamado “a la unidad” y agregó que “nosotros lo que tenemos que hacer es construir la unidad más amplia en nuestra región. Las mujeres saben, efectivamente, que la candidatura de la UDI votó en contra, de la paridad de género en el proceso constituyente, que votó en contra, precisamente, de los bonos durante el COVID, cuando la gente más lo necesitaba”.

La carrera a la gobernación

Rodrigo Mundaca

La autoridad regional -electa en 2021- se desempeñó antes de su llegada a la gobernación como vocero nacional del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima).

Por su compromiso como activista en este campo, fue galardonado en 2019 con el Premio Internacional de Derechos Humanos de Núremberg.

“Por nosotros, hablan las cosas que hemos realizado durante tres años al frente del gobierno regional de Valparaíso”, dijo Mundaca a CNN el sábado, antes de emitir su voto.

Adicionalmente, sostuvo que aún quedan desafíos pendientes en la gobernación, especialmente en “materia de la licitación del transporte público, de electromovilidad, de trenes. Somos una región oceánica y por tanto tenemos desafío portuario, descentralización en lo fiscal, en lo administrativo, en lo político”.

María José Hoffmann

Antes de ejercer su derecho a voto en la tarde del sábado, Hoffmann hizo un llamado para que la ciudadanía sufragara y expresó:“Ojalá podamos en esta etapa derrotar al octubrismo que tanto daño le ha hecho a la región”,

Antes de obtener la gobernación, Hoffmann se desempeñó como secretaria general de la UDI, que en ese momento era conducida por el senador Javier Macaya.

Previamente, fue diputada por tres periodos consecutivos. Desde 2010 a 2018, fue representante del Distrito N°15 de la Región de Valparaíso y de 2018 a 2022 del Distrito N°7 (Algarrobo, Cartagena, Casablanca, Concón, El Quisco, El Tabo, Isla de Pascua, Juan Fernández, San Antonio, Santo Domingo, Valparaíso y Viña del Mar).

Sus inicios en la política se registraron en la Muncipalidad de Recoleta entre 2000 y 2004. Con posterioridad, fue elegida como concejala de la Municipalidad de Conchalí entre 2004 y 2008.