Marilén Cabrera (AH), candidata a alcaldesa en La Reina: “Me interesa la recuperación de los terrenos del Ejército para resolver los problemas de vivienda en la comuna”

La militante de Acción Humanista, Marilén Cabrera, es la candidata a alcaldesa por La Reina que inscribió el pacto oficialista con la DC. Fue subsecretaria de Bienes Nacionales entre el 11 de marzo de 2022 y el 10 de marzo de 2023 y, considerando esa experiencia, propone recuperar terrenos del Ejército para enfrentar el déficit habitacional de la comuna.

La seguridad es una de las tres urgencias que identifica en la zona. De hecho, es crítica de la gestión del actual alcalde, José Manuel Palacios (UDI). A su juicio, el actual jefe comunal ha sido “efectista para los medios”.

¿Cuál sería la primera medida que tomaría si gana al elección?

Crear un centro de día y un sistema de cuidados comunitarios para los adultos mayores. La comuna de La Reina tiene un gran porcentaje de adultos mayores y no está la seguridad social que el municipio debería expresar para ello. Tenemos muchos adultos mayores que viven solos, tenemos adultos mayores que están con incapacidades o que viven el matrimonio solito y que están muy expuestos a sufrir un accidente o no pueden ir por sí solos al consultorio.

Pero el gobierno tiene un Plan Nacional de Cuidado. ¿Ha faltado aplicarlo en La Reina?

Absolutamente. Los adultos mayores, así como en La Reina tenemos un gran porcentaje de ellos, y muchos de ellos, en conversas y encuentros que hemos tenido, hemos llegado a la conclusión de que muchos estamos jubilados tal vez de lo laboral, pero no estamos jubilados de la vida. Y, por lo tanto, podemos hacer mucho por otros y también podemos apoyar en eso. Pero también hay otros adultos mayores que están en otras situaciones, que necesitan un cuidado y que claramente las respuestas no pueden ser individuales. Tenemos que generar uno que sea local, que sea comunitario, que dé las respuestas que se necesitan. Hay tecnologías suficientes.

¿Cuáles son las otras dos principales urgencias que tiene la comuna?

Bueno, en seguridad nosotros creemos que dentro de las cosas que quisiéramos hacer e instalar rápidamente es una unidad policial en la vía La Reina. Es una demanda de las personas. El actual alcalde se comprometió y lo que hizo fue colocar una unidad policial que estuvo ahí como dos semanas y después se fue y nunca más apareció. Y lo que se requiere ahí es una unidad policial permanente. Y lo otro que tiene que ver con nuestro proyecto dentro de las tres prioridades, también en La Reina tenemos un problema de vivienda y que tenemos que trabajar. Me interesa la recuperación de los terrenos del Ejército para resolver los problemas de vivienda en la comuna.

Tiene que ver con el año que estuvo como subsecretaria de Bienes Nacionales en este gobierno…

Empezamos a trabajar este tema, en la recuperación de los terrenos del Ejército. Tenemos unos terrenos ahí que serían fantásticos para poder avanzar en la recuperación de vivienda. Quiero seguir con este tema. Para mí es importantísimo poder llegar a conseguir que tengamos esos terrenos para las viviendas sociales en la comuna.

¿Cómo evalúa la gestión del actual alcalde?

Bueno (se ríe), de verdad, hay mucho descontento. En todos los recorridos y las conversas con los vecinos. Y después de sus casi ocho años de gestión, la gente de repente nos canta esa canción, una canción popular: ‘dicen que hace, pero no hace’. Porque eso sintetiza de alguna manera todo aquello que se comprometió, lo que ha dicho y que no se ha concretado. Otro de los términos que escucho es que ‘el alcalde es mucho ruido y pocas nueces’. O sea, él es de las medidas efectivas, pero sin densidad, sin consistencia. Yo diría que su gestión es eso, efectista para los medios, pero sin densidad. El actual alcalde es como un niño jugando a los vaqueros en el tema de seguridad, pero en realidad no logra resolver lo que la gente realmente quiere.

¿Por qué cree que usted tiene posibilidad de ser alcaldesa en una comuna asociada a la derecha y la DC?

¿Y por qué no? Mire, yo podría decirle que nada está dicho hasta que no se cuente el último voto. Usted mismo va al fútbol y el partido que gana se puede ganar hasta el último minuto. En eso estamos nosotros y ejemplos de eso hay muchos. Tenemos el ejemplo del Presidente Broic, en las primarias, nadie daba un peso por él y mire, terminó siendo Presidente de la República. Lo mismo pasó con Tomás Vodanovic en Maipú, todo el mundo decía que era favorita Cathy Barriga, sin embargo, Tomás Vodanovic salió. O Paulina Bobadilla en Quilicura, también lo mismo. Ahora mismo, en las últimas cincuenta que son, veo gente adentro, por ejemplo, Matías Toledo en Puente Alto, está ahí a la par con (Karla) Rubilar. Entonces, nada está dicho.

Usted fue candidata a senadora por Maule Sur, por O’Higgins, candidata a diputada por La Florida, donde además fue concejala. Considerando esta relación con La Florida y otras zonas, ¿qué arraigo tiene con La Reina?

Mira, yo tengo mucho arraigo con la Reina. Laura Rodríguez fue diputada de La Reina recién al retorno de la democracia, y trabajamos mucho con ella. Nosotros somos coetáneas con Laura y trabajamos mucho con ella. Ella fue diputada cuando los distritos eran distintos con La Reina y Peñalolén. Y ahí ya fuimos parte de su trabajo y todo. Y luego con Tomás Hirsch también avanzamos en ese trabajo. Fui parte del equipo de Tomás Hirsch en un comienzo, tanto en su campaña como en el primer periodo que él ha estado como diputado. Siendo su subsecretaria trabajé fuertemente con los comités de vivienda de La Reina para recuperar los terrenos, para trabajar en cómo resolvemos el tema del déficit de vivienda.