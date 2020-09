Ministro Mario Desbordes: “Le pido a la oposición que no concrete la acusación constitucional a Pérez”

Hace 2 horas

Mario Desbordes, ministro de Defensa.

El titular de Defensa defendió la conducción del gobierno frente al paro de los camioneros. Aseguró que no hubo "ningún doble estándar" y que no hay lugar para una acusación constitucional contra el ministro del Interior: "Una interpelación basta y sobra". También aseguró que no hay un gabinete ministerial "del rechazo" y que "un poquito más de la mitad (de los ministros) estamos por el Apruebo”.