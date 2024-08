Matías Toledo, candidato a alcalde por Puente Alto: “Vamos a ganar y los partidos van a volver a golpear nuestra puerta para pedirnos apoyo”

Las elecciones primarias de junio de este año dejaron con un sabor amargo a Matías Toledo. Él mantenía la esperanza de que los partidos políticos del oficialismo le permitieran ser el candidato único del sector por la alcaldía de Puente Alto en los comicios de octubre. Pero finalmente eso no ocurrió y decantaron por llevar a Luis Escanilla (PS).

De madrugada, mientras pasaba el mal rato en un carrito de comida rápida en el límite de Puente Alto con La Florida, el cofundador de la Coordinadora Social ShiShiGang se encontró con un viejo conocido: el Presidente Gabriel Boric, quien fue a comer un completo junto a su polola. Ahí Toledo le hizo saber su disconformidad por cómo se dieron las cosas.

14/08/2024 MATIAS TOLEDO, CANDIDATO ALCALDE POR PUENTE ALTO MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Inscribió su candidatura con más de 6.500 firmas. ¿Cometieron un error los partidos al no considerarlo?

No sé si es un error. El mejor gesto que pudo haber hecho el oficialismo era no haber realizado primarias en Puente Alto y haber dado el apoyo a nuestra candidatura, sabiendo que sacamos el 33% de los votos en la elección pasada. Que hoy día exista un candidato oficialista en Puente Alto no responde tanto a los intereses de los puentealtinos y puentealtinas, sino a la cocina nacional que hacen los partidos para distribuirse las municipalidades. Pero nos sentimos súper cómodos con la independencia.

De todas formas, algunos partidos le han expresado apoyo, aunque no de forma institucional. ¿Cómo lo recibe?

La derecha ha intentado pegarnos harto con que nosotros somos la candidatura del PC. Hoy el PC está dentro de una alianza oficialista, tienen su candidato, que es Luis Escanilla. Nosotros valoramos mucho todos los esfuerzos que han hecho diferentes actores políticos que, por fuera de este acuerdo, nos están dando su apoyo. Bienvenidos y bienvenidas todos los que nos quieran apoyar desde el oficialismo.

Ya con Escanilla inscrito, ¿se le han acercado?

Sí. Pero aquí, llegando a término, no nos sirve de mucho el apoyo. El máximo apoyo que nos pudieron haber dado en su momento era bajar al candidato del oficialismo.

¿Quiénes se han acercado?

Tenemos una excelente relación con Efrén Osorio, Ana María Gazmuri, la diputada Daniela Serrano, por fuera del pacto con Hernán Palma. Nos hemos sentado extraoficialmente con diferentes personas del Frente Amplio, inclusive. Tenemos una muy buena relación con Toti Orellana, con otros ministros y con el mismo Presidente, con el cual nos topamos hace un par de meses.

¿Cómo fue ese intercambio con el Presidente?

Fue súper chistoso, súper al azar. Nos topamos en un carrito de completos a las 2.00 AM. Él venía con su polola. Ahí aprovechamos de conversar un poco de la política local y a nivel internacional. Fue después de las primarias. Nos vimos, conversamos...

¿Le comentó algo respecto de las primarias?

Sí. Gabriel siempre me ha dicho que lo hable con los partidos.

¿Dijo algo por su candidatura?

Sí. Yo voy a ser súper honesto acá. Para nosotros, quien debiese armar el naipe es el Presidente. Creemos que no fue capaz de ordenarlo a nivel nacional. Puente Alto es una comuna súper relevante para definir lo que es la Gobernación Metropolitana y las presidenciales. Dentro del esquema, faltó mayor protagonismo de quienes son gobierno para poder dirimir.

¿Le pidió que se metiera cuando se lo encontró?

En su momento, sí. En la elección pasada nos pidieron reunión Camila Vallejo y Miguel Crispi. Nos pidieron apoyar a Gabriel Boric y nos preguntaron si queríamos pedir algo por el apoyo. Les dijimos que lo único que queríamos es que no saliera Kast. Ahí nos llamaron al pragmatismo político. Hoy vemos que los partidos necesitan de los independientes en momentos en los que ellos se ven en aprietos, pero cuando tienen que ser pragmáticos, al momento de tomar resoluciones, no lo hacen.

¿Hay algo de desfachatez en los acercamientos que hoy están teniendo los partidos? Al final, ellos pudieron haber hecho las cosas distintas.

Sí. Considero a los partidos, en base a estas negociaciones nacionales, súper egoístas, irresponsables. Podrían haber apoyado a diferentes candidatos y candidatas a nivel nacional, no solamente a mí. Lo veo, por ejemplo, en Macul, con el caso de Gonzalo Montoya. Es una irresponsabilidad un poco irreconciliable. Vamos a ganar esta elección y los partidos van a volver a golpear nuestra puerta, como lo hicieron hace tres o cuatro años para pedirnos apoyo, tanto para las diputaciones como para la presidencial. Esta vez, nosotros no vamos a estar dispuestos.

¿Qué opinión tiene de Luis Escanilla?

No tengo una opinión muy positiva. No quiero ahondar en eso, pero creemos que no es muy buen candidato.

¿Qué tan perjudicial es para su candidatura que el sector vaya dividido?

Es negativo, pero súper bajo.

¿El bochorno entre Karla Rubilar y Germán Codina terminó por favorecerle?

Sí, totalmente. Demostrar que existe este quiebre entre Codina y Karla Rubilar nos benefició harto. Dirigentes históricos de la derecha han saltado a trabajar con nosotros.

14/08/2024 MATIAS TOLEDO, CANDIDATO ALCALDE POR PUENTE ALTO MARIO TELLEZ / LA TERCERA

¿Cómo evalúa la gestión del alcalde Codina?

Casi bordea el promedio rojo. Un 3,8 aproximado. Karla Rubilar hace gárgaras hablando de que ella quiere ser continuadora de una gestión. Una gestión que nos tiene a los puentealtinos con filas afuera de los Cesfam...

¿Qué puede ofrecer como alcalde que la derecha no?

Mejorar la gestión. Pretendemos crear la oficina de Turismo y Patrimonio para poder traer proyectos de Sernatur, eliminar las filas de los Cesfam centralizando la atención según la reforma de atención universal. Hoy día los adultos mayores están haciendo filas afuera de los Cesfam a las 3.30, 4.00 AM. Y crear un observatorio de datos criminalísticos.

En caso de ser electo, ¿hay alguna propuesta que quiera implementar de inmediato?

Lo primero es una auditoría interna. Sé cuáles son los datos que no calzan, dónde tenemos que hincar el diente (...). Es importante, porque nos queda un año para iniciar los sumarios por el caso Ruleta antes de que prescriba el delito (...). También queremos iniciar un proceso de cabildos ciudadanos, desde 2004 no sea hacía un plan de desarrollo comunal. Y la revisión de todo tipo de contratos. Hoy día existen un montón de funcionarios fantasmas, inclusive que viven en otros países y que no prestan ningún servicio.