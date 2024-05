Matthei acusa al PC de presión para que “no haya justicia ni prensa libre” tras manifestaciones a favor de Jadue

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), se refirió al acompañamiento y a las manifestaciones que militantes del PC han realizado a las afueras del Centro de Justicia bajo el marco de la formalización del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

Durante la entrega de cifras en torno al proceso de vacunación de Influenza en Providencia, la jefa comunal gremialista fue consultada por la situación que se vivió durante la primera jornada de formalización de Jadue. Asimismo, fue requerida por la -criticada- asistencia del asesor de Interior, Juan Andrés Lagos (PC), a la instancia.

-¿Qué le parece el acompañamiento que ha hecho el Partido Comunista al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. ¿Cree que el asesor del Ministerio del Interior, Juan Andrés Lagos, que formó parte de estas manifestaciones a la fuera de la Corte de Justicia, debiese dejar su cargo?

“Yo tengo la impresión de que muchos personeros no tienen vergüenza. Entonces yo no le voy a venir a decir a alguien que yo creo que le da lo mismo qué es lo que debiera hacer, porque en realidad les da lo mismo”, respondió en primer lugar.

Santiago, 29 mayo 2024. El Alcalde de Recoleta Daniel jadue se retira del Cengtro de Justicia luego del primer dia de formalizacion. Marcelo Hernandez/Aton Chie

En esa línea, la alcaldesa acusó que desde el PC “han hecho y hacen una presión muchas veces sobre la prensa. Recordemos que le han echado la prensa de que esto sería un montaje, que ustedes (los periodistas) habrían armado respecto del alcalde Jadue. Y le han echado la culpa también al Ministerio Público de que todo esto sería un montaje, pero los 1.400 millones de pesos no están y las mascarillas no están”.

“Así que en realidad lo que ellos están tratando de hacer acá en Chile es que pase lo mismo que en aquellos países donde ellos gobiernan. Que no haya justicia libre y que no haya prensa libre y eso están intentando hacer eso acá, mediante la presión, lo mismo que hacen en otros países, donde quiera que ellos gobiernan, no hay ni prensa libre ni justicia libre”, cerró la jefa comunal.