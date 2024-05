Las claves de la “cuenta pública” de Kast en contra del gobierno de Boric

“La cuenta regresiva para fin de este mal gobierno”. Así se tituló la “cuenta pública” realizada por José Antonio Kast al mediodía de este viernes, en que arremetió en contra del gobierno del Presidente Gabriel Boric.

La transmisión, a través de la cuenta de YouTube del fundador del Partido Republicano, se produce a menos de 24 horas de la tercera cuenta pública del Mandatario, programada para este sábado 1 de junio, a las 11.00 horas en el Congreso Nacional.

La puesta en escena fue sobria: Kast vestido de terno y corbata, sentado en un escritorio, y con la bandera chilena de fondo. En en el momento de más visualizaciones, hubo cerca de 400 personas conectadas en vivo.

A diferencia de sus intervenciones recientes en el extranjero, donde calificó al Jefe de Estado de “woke” y “travesti político”, en su “cuenta pública” el exabanderado presidencial optó por un lenguaje menos agresivo y sin ataques personales. Se refirió a Boric como “Presidente” y en un par de ocasiones como “candidato”, al situarse temporalmente en el momento en que el actual Mandatario estaba en campaña.

“Han pasado más de 810 días desde que comenzó este gobierno y más allá de lo que el Presidente diga, los chilenos a estas alturas tenemos claro que ha sido uno de los peores gobiernos de nuestra historia. No sólo porque ha sido incapaz de cumplir las promesas irresponsables que se hicieron en campaña, sino que principalmente porque han sido responsables del profundo deterioro que han sufrido los chilenos en estos últimos dos años”, partió diciendo.

En esa misma línea, el líder de Acción Republicana sostuvo que “los chilenos no queremos escuchar más cuentas públicas del Presidente. Lo único que anhelan es que comience la cuenta regresiva para que se termine este mal gobierno. Los chilenos queremos que estos 649 días que faltan para que termine este mandato pasen lo más rápido posible”.

José Antonio Kast. Foto: Javier Salvo/Aton Chile.

“En este mensaje no sólo vamos a repasar parte de los incumplimientos de las falsas promesas de campaña del candidato Boric, sino que evidenciaremos los retrocesos que han vivido los chilenos en los últimos dos años. Que hoy tienen a Chile en un momento crítico de estancamiento económico, político y social”, recalcó.

“Las promesas incumplidas del candidato Boric”

De acuerdo a Kast, la campaña de Boric para convertirse en Presidente estuvo “llena de falsedades, promesas irresponsables y recursos retóricos que lamentablemente cautivaron a un sector de la población y que fueron determinantes para el resultado final”.

Y a continuación enumeró una serie de promesas de campaña de Boric que -a su juicio- no han sido cumplidas durante su mandato.

“Prometió a mi juicio, de manera irresponsable y populista, condonar la deuda educativa de más de un millón de chilenos que contrajeron con Crédito con Aval del Estado, una deuda que hoy supera los 11.000 millones de dólares y que el país no tiene cómo pagar, sin dejar de contribuir a gastos mucho más urgentes como la salud y la educación primaria, o la seguridad de nuestros barrios, o más viviendas para paliar el déficit habitacional”, enfatizó.

Y luego agregó: “A la fecha, no sólo han sido incapaces de cumplir con esa promesa irresponsable, sino que, por culpa de esa propuesta demagógica, miles de chilenos han dejado de pagar sus deudas educacionales, aumentando la crisis del sector y estresando los recursos financieros del Estado. El gobierno sigue buscando fórmulas para satisfacer su base ideológica. Ahora hablan de solucionar, y no de condonar. Hablan de algunos jóvenes y no de la totalidad. Hablan de gradualidad, cuando antes prometían inmediatez. Pero el problema sigue ahí. Se aprovecharon de la vulnerabilidad y de la ilusión de cientos de miles de jóvenes”.

En segundo término, hizo mención a la reforma tributaria: “Pero el gobierno ha sido incapaz de conseguir los votos para una reforma que, lejos de promover una mejora de nuestro sistema tributario, buscaba aumentar los impuestos a millones de personas y empresas, lo que se ha traducido en más incertidumbre económica y legal, y menos crecimiento estructural de nuestra economía. Hoy nos encontramos en el peor de los mundos: con una reforma tributaria que sigue en discusión y cuyas reglas, inciertas, inhiben a los inversionistas y emprendedores de apostar por el país y de comprometerse con su desarrollo”.

El Presidente Gabriel Boric. Foto: Raúl Zamora/Aton Chile.

El fundador del Partido Republicano, en tercer lugar, dijo que “el candidato Gabriel Boric prometió asimismo, terminar con la llamada deuda histórica de los profesores. Una antigua demanda de miles de docentes que, ilusionados falsamente durante la campaña presidencial, se les prometió resolver en el primer año de gobierno y que, hasta ahora, no ha tenido ningún avance”.

“Nuevamente, de manera irresponsable, el candidato Boric jugó con las ilusiones de antiguos docentes y les prometió una solución fácil, a un problema jurídica y financieramente complejo, sin contar ni con los respaldos legales ni con los fondos para hacerse cargo”, dijo.

Como cuarto punto, dijo que el Jefe de Estado también prometió la implementación de un nuevo Sistema Universal de Salud y el término de las isapres, “fundamentado en un deseo más ideológico que técnico; abusando de un slogan, antes que una propuesta concreta y efectiva”.

Así mismo, nombró la reducción de listas de espera, la disminución del precio de la vivienda, la política migratoria, la eliminación del cargo de delegado presidencial y el fin de las AFP, entre otras.