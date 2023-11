Mea culpa presidencial: la lista de disculpas y autocríticas de Boric durante su mandato

El Presidente Gabriel Boric ha pedido disculpas y realizado autocríticas por actitudes del pasado cada vez que lo ha considerado necesario, una forma de enfrentar el cargo que no ha estado exenta de cuestionamientos. Lo ha hecho por decisiones tomadas durante su mandato, como también por posturas cuando era diputado de oposición, e incluso en su etapa de dirigente estudiantil.

El mea culpa más reciente del mandatario ocurrió este martes, durante su participación en el X Encuentro Nacional organizado por la Cámara Nacional de Comercio (CNC), donde abordó el rol que él y su sector político desempeñaron en el pasado, cuando eran oposición, en materia de seguridad. “La lógica gobierno/oposición no es necesariamente útil para poder enfrentar el problema. Ahora, yo sé que desde la oposición deben estar pensando: ‘Es muy fácil decirlo ahora que eres gobierno, pero cuando eras oposición nos sacaste la cresta’. Hay algo de cierto en eso (risas), y ahí hay un aprendizaje que en algún momento todos debiéramos decir ya basta. Hoy día te toca a ti, mañana me toca a mí, pero al final en esa pelea los que pierden son los chilenos y chilenas”.

En junio pasado, durante su segunda cuenta pública, el Jefe de Estado lanzó una dura crítica a la ex Convención Constitucional, un mensaje en el que también incluyó un mea culpa. “Debimos haber sido más firmes ante las señales de alerta, promovido y exigido mayor diálogo y consenso transversal tanto dentro de la Convención como en la sociedad”. Además, en ese momento llamó a cuidar el segundo proceso constitucional, que se encontraba en la etapa de asunción del nuevo Consejo.

El Presidente también hizo una revisión de sus posturas del pasado en marzo de este año, luego del asesinato de la sargento de Carabineros, Rita Olivares. Sobre la relación con la institución policial, manifestó: “Vale la pena reflexionar respecto a nuestras actuaciones en el pasado en donde siempre creo que vale la pena reconsiderar y actuar de acuerdo al contexto que estamos viviendo en Chile”, agregando que “hoy día Carabineros y la sociedad chilena se enfrentan a una amenaza que es mucho mayor de la que conocíamos y, por lo tanto, tienen que contar con todo nuestro respaldo y eso refiere a las herramientas con las que cuentan, al presupuesto”.

En el marco de Congreso Futuro, enero de este año, el Mandatario hizo un mea culpa por el cierre de escuelas en pandemia: “Chile fue uno de los países que tuvo durante más tiempo sus escuelas cerradas y eso lo pienso en retrospectiva, quienes estuvimos en el parlamento en ese momento también fuimos responsables, lo pienso autocríticamente”, dijo.

En octubre de 2022, en el marco del tercer aniversario del 18-O, la máxima autoridad del país entregó unas declaraciones en las que invitó a revisar la postura adoptada en el estallido social: “Durante estos últimos tres años los distintos sectores políticos hemos asumido una interpretación de los eventos posteriores a octubre de 2019 que pareciera no hacer más que reafirmar nuestras creencias y convicciones previas. El 18 de octubre debiera desafiarnos a todos y todas, y en cambio lo hemos usado como una razón para reafirmar lo que ya pensábamos desde antes”. Y agregó: “Ya es tiempo de que salgamos de nuestra zona de confort para interpretar lo que allí pasó, las lecciones que debemos sacar de este proceso y actuar. El estallido no fue una revolución anticapitalista y tampoco, como han querido instalar en los últimos días, una pura ola de delincuencia, fue una expresión de dolores y fracturas de nuestra sociedad que la política, de la cual somos parte, no ha sabido interpretar ni dar respuesta”.

Anteriormente, en septiembre de 2022, tras el Plebiscito de Salida y el triunfo del Rechazo, Boric compartió sus reflexiones sobre la manera en que su sector afrontó el proceso, apuntando a un “baño de humildad” tras el resultado y reconociendo que “uno de los errores principales de nosotros, digo nosotros, porque voté Apruebo, fue que pensamos alguna vez que podíamos ir rápido, sin llevar a todo el mundo con nosotros. Una de las grandes lecciones que aprendimos a través de la historia en Chile, lo que pasó en los ‘70, fue que para los grandes cambios necesitas grandes mayorías y eso no ocurre de un día a otro”.

En julio de ese mismo, el Mandatario justificó su decisión de ampliar las querellas contra el líder de Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, a la vez que señaló que “es bueno que un Gobierno sea capaz de revisar sus decisiones, porque gobiernos obstinados, en donde actúan solo así y tratan de estar de acuerdo consigo mismo la verdad que no traen las mejores soluciones”.

Boric también pidió disculpas el 10 de junio de 2022, luego de criticar a Estados Unidos por supuestamente ausentarse de una charla de protección a los océanos, pese a que en la misma mesa y a solo centímetros se encontraba un alto representante del gobierno de ese país. “Disculpen, una pequeña rectificación de mi parte; Cuando hice esta mención a los países desarrollados para empujarlos acá (…) mencioné a Estados Unidos, que está acá presente, con John Kerry, y eso también es tremendamente importante para nosotros”, sostuvo.

También en junio de ese año, durante su primera cuenta pública, el Mandatario hizo un mea culpa al referirse al rol que tuvieron como oposición al gobierno del expresidente Sebastián Piñera durante la crisis del Covid-19. “Si en algún momento fuimos injustos en las críticas, quiero reconocer que lo hicimos de buena fe y que entendemos las dificultades de afrontar algo tan complejo como una pandemia desconocida para el mundo”.