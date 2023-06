Siete claves del mensaje presidencial 2023

1.- Nuevo relato

A un año y casi tres meses de su mandato, el Presidente Gabriel Boric delineó un nuevo relato para su gobierno: reordenamiento de sus prioridades, pero –como señaló- sin renunciar a sus principios.

“No tengo complejos en declarar aquí ante ustedes que, al ver la situación de discordia en que estaban nuestras relaciones sociales, seguridad y aparato estatal, hemos reordenado nuestras prioridades y lo seguiremos haciendo. Las urgencias del pueblo son también las urgencias del gobierno. ”.

En un mensaje marcado por un tono unitario, también incluyó los avances en distintas materias que se han concretado desde que asumió el poder , precisando que “los aplausos no son para mí” y destacando la tarea de los parlamentarios, Fuerzas Armadas, empleados públicos, empresarios y los alcaldes, además de los gobiernos anteriores.

Entre avances que podrían transformarse en su “legado”, destacó la reducción de la jornada laboral a 40 horas, Salario Mínimo, Royalty Minero, cierre de fundición Ventanas de Codelco y el Copago Cero para las atenciones médicas de un grupo de afiliados a Fonasa, entre otros.

2.- Mea Culpa y apoyo a una Nueva Constitución

Tras hacer una dura crítica a la exConvención, incluido un mea culpa -”debimos haber sido más firmes ante las señales de alerta, promovido y exigido mayor diálogo y consenso transversal tanto dentro de la Convención, como en la sociedad”-, el Presidente llamó a cuidar este nuevo proceso, que la próxima semana inicia una nueva etapa con la asunción del nuevo Consejo.

Boric destacó que el borrador elaborado por los expertos que fue “aprobado por la unanimidad” destacando que fue “un encomiable esfuerzo por poner de acuerdo diferentes visiones del que debemos aprender” y dijo estar confiado en que “se buscará lograr una propuesta que pueda ser abrazada por una amplia mayoría de las chilenas y chilenos, de tal modo que podamos cerrar esta página”.

“No queremos una Constitución partisana, sino una incluyente”, sentenció.

3.- Vigencia de reformas comprometidas

El Mandatario dijo que insistirá en la reforma tributaria, esta vez por el Senado, volviendo a ponerla como un elemento clave de su gobierno para concretar sus promesas de campaña. También hizo un enérgico llamado al Congreso a “sacar” la reforma de pensiones, señalando que su está disponible a conversar y buscar “las mejores herramientas para cumplir el objetivo”.

“Todos, y repito, todos, tendremos que ceder, aceptar fórmulas híbridas, acuerdos sub-óptimos, y no descansar ni levantarse de la mesa hasta encontrar un acuerdo”, dijo alzando la voz.

4.- Tono más firme en seguridad

Una de los cuestionamientos al gobierno es que sus anuncios en materia de seguridad carecían de credibilidad. Quizás por ello, Boric fue mucho más firme en la forma y el fondo al abordar la crisis en delincuencia.

Hizo un sentido gesto a los carabineros asesinados este año, nombrando a cada uno de los mártires y criticó la violencia en liceos emblemáticos, señalando que “que él fue dirigente estudiantil y entendía la frustración de los estudiantes, pero “las molotov y overoles blancos no es ni serán nunca el camino para avanzar”.

También habló de “actos terroristas” y “recrudecimiento de la violencia en los últimos meses” en la Macrozona Sur y anunció una nueva batería de proyectos y recursos, junto con anunciar la restricción a narco-funerales, televigilancia y aumento de capacidad carcelaria.

5.- 50 años del Golpe y el llamado a la moderación

El Mandatario hizo una reflexión sobre la próxima conmemoración de los 50 años del golpe militar, pidiendo cuidar el clima político actual y la actual convivencia en el país. “Aprovecho esta solemne ceremonia para pedir a los que estamos aquí reunidos, las y los representantes de la República en toda su diversidad, a que nos unamos como un solo cuerpo, como una sola alma, para evitar que el veneno de la falta de empatía y de la intolerancia se siga inoculando en nuestro cuerpo colectivo.

Además, llamó a reivindicar la política para lograr acuerdos: “Hay que poner a Chile por delante de las diferencias”. “Avanzar en verdad, en justicia, en reparación, en no repetición, no es una causa de la izquierda, sino de todo el arco político sin excepción. Hagamos pues de esta tarea un motivo de unión, no de diferenciación ni de confrontación”, sentenció.

6.- Anuncios sectoriales

Aunque precisó que la condonación del CAE “es un compromiso sigue pendiente”, Boric anunció una medidas sectoriales.

El más aplaudido fue la eliminació de la tarifa de invierno en cuentas de la luz y la ampliación del Bono Invierno, para apoyar a “más de 1 millón 500 mil personas mayores”.

Anunció un Plan Integral para el Bienestar de Niños, Niñas y Adolescentes, y en Transportes aseguró que no han abandonado el “anhelo” de contar con un tren rápido entre Santiago y Concepción.

Y se refirió a la concreción de una sus grandes promesas de campaña: La presentación del proyecto de ley que crea una red integrada de servicios e instituciones para la creación del Sistema Nacional de Cuidados en Chile.

También comprometió la discusión inmediata del proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública y anunció la creación de un Archivo Nacional de la Memoria, entre otros.

7. Sin “perdonazo” a las Isapres

Al abordar el conflicto de las Isapres y el Estado, Boric subrayó que éste surge a partir de un fallo de las Corte Suprema que las condenó a pagar los cobros irregulares a sus afiliados. “Mi Gobierno está abierto a acordar soluciones y alternativas que permitan cumplir y respetar el fallo de la Corte Suprema de manera responsable, y que no ponga en riesgo las prestaciones a estas miles de familias. Podemos mejorar la ley corta que presentamos a tal efecto. Pero reitero: Chile no podría entender un nuevo perdonazo”.