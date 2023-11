Crisis de seguridad: el mea culpa de Boric por rol que jugó su bloque cuando eran oposición

Pasadas las 9.00 horas, el Presidente Gabriel Boric participó en el X Encuentro Nacional organizado por la Cámara Nacional de Comercio (CNC), donde el jefe de Estado expuso acerca de crecimiento económico, pacto fiscal, permisología, corrupción y crisis de seguridad pública.

Fue en el momento en que abordó este último punto cuando el Mandatario realizó un mea culpa sobre el rol que desempeñó en su época de diputado (2014-2022) y su coalición cuando eran oposición al gobierno del expresidente Sebastián Piñera.

“La seguridad pública es la preocupación central es nuestro país y así lo sabemos en el gobierno, y estamos en una situación compleja. La delincuencia es un fenómeno que no respeta fronteras, hay crímenes más violentos y más sofisticados, y lo peor que podría pasar es que desde el sistema político perdamos tiempo enfrentándonos para sacar réditos de largo plazo. En esto, la lógica gobierno/oposición no es necesariamente útil para poder enfrentar el problema”, partió señalando Boric en su alocución.

Y reflexionó: “Ahora, yo sé que desde la oposición deben estar pensando: ‘Es muy fácil decirlo ahora que eres gobierno, pero cuando eras oposición nos sacaste la cresta’. Hay algo de cierto en eso (risas), y ahí hay un aprendizaje que en algún momento todos debiéramos decir ya basta. Hoy día te toca a ti, mañana me toca a mí, pero al final en esa pelea los que pierden son los chilenos y chilenas”.

En ese sentido, el exdiputado de Convergencia Social llamó a la actual oposición a “no debilitar a las autoridades” en medio de la crisis de seguridad, que en las últimas semanas sumó hechos que remecieron al país, como al ataque con granada a una carabinera, el alza de secuestros y la muerte de un detective de la PDI que recibió una golpiza por parte de desconocidos en una cancha de fútbol.

El diputado Gabriel Boric durante una sesión de la Cámara de Diputados. Foto: Leonardo Rubilar Chandía / Agencia Uno.

“Mejor pongámonos de acuerdo en que las diferencias políticas sigan debatiéndose con respeto, pero en estos temas que son preocupación de la ciudadanía de manera tan transversal, trabajemos juntos y no debilitemos a las autoridades como quizás en algún momento nosotros también lo hicimos”, remarcó.

Y continúo con su reflexión: “Pero hacer lo que en su momento uno le criticó al otro, no ayuda a encontrar una mejor solución. Entonces, lo que yo me pregunto es en qué momento paramos esa lógica, porque esto lo he visto en otros países del mundo también. Cuando la democracia no da respuestas a las urgencias de la ciudadanía, la democracia se debilita”.