“Merecemos una ley que podamos ocupar”: Tohá detalla propuesta de nueva norma antiterrorista e invita a enfrentar debate “ojalá con urgencia”

Cumpliendo el cronograma que propuso el Ejecutivo, este viernes se firmó en La Moneda el proyecto que presentarán al Congreso para actualizar la normativa contra el terrorismo.

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, encabezó la ceremonia y resaltó que esta nueva norma “debe ser rigurosa en establecer los límites de lo que es terrorismo” y advirtió que “si está disputado ese punto esa legislación no va a ser efectiva”.

En la actividad no estuvo el Presidente Gabriel Boric y fue la titular de Interior la oradora principal.

“Nos merecemos tener una ley en la que creamos, nos merecemos tener una ley que podamos ocupar, nos merecemos tener una ley dictada sin complejos y con altos estándares”, enfatizó.

En esa línea, destacó el trabajo realizado con especialistas para redactar la propuesta que a su juicio “tiene varios elementos que blindan de los problemas que suelen tener estas legislaciones y el corazón está en estos delitos que desprecian la vida, que se basan en subvalorar la vida y que se cometen con estos objetivos de socavar la sociedad o bien a la población”.

“Pensamos que, a diferencia de oportunidades anteriores, ya no tenemos tiempo para dejar, una vez más, simplemente en el camino esta propuesta”, sostuvo Tohá.

“Ley sin complejos”

La secretaria de Estado indicó que se va a buscar que al despacharse la treintena de iniciativas de la agenda de seguridad, se priorice un nuevo grupo de proyectos para promulgar en tiempos acotados, incorporando esta propuesta además de una iniciativa sobre la violencia en los estadios y otra respecto a los funerales de riesgo.

“Nuestra invitación es a enfrentar este debate ojalá con urgencia, por eso el Presidente nos ha propuesto que incorporemos en el diálogo político con los distintos partidos con los cuales estamos trabajando una serie de agendas, la idea de que una vez despachada la agenda priorizada de seguridad que tiene 31 proyectos, hagamos una segunda agenda, con una serie de otros temas que han entrado a la discusión el último tiempo, donde está esta materia, muy importante, está la ley de violencia en los estadios, está la legislación de funerales narco y que con ellos hagamos un nuevo grupo de proyectos priorizados, con plazos claros, en que nos concentremos en trabajarlos, tramitarlos y despacharlos en tiempos acotados”, señaló.

Claves del proyecto

La propuesta crea un nuevo tipo penal (delito) de asociación terrorista (AT) que se caracteriza por:

Estar compuesta por tres o más personas.

Realizar acciones sostenidas en el tiempo.

Cometer uno o más de los siguientes delitos: secuestro y sustracción de menores; tortura; homicidios y lesiones; incendios o estragos con peligro para las personas; ataques con artefactos explosivos, corrosivos o incendiarios o con armas químicas o biológicas; propagación de elementos peligrosos para la salud y delitos de peligro nuclear.

La finalidad o características de dichos delitos son: finalidad de socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado u organización internacional; imponer decisiones a una autoridad; aptitud de los delitos para someter o desmoralizar a la población civil.

Asimismo, la propuesta contempla delitos de terrorismo individual sin pertenecer a una AT, sancionando como terrorismo la comisión de los delitos en concordancia con los fines de una AT, o la colocación de bombas o artefactos explosivos.

Por otra parte, la ley considera delitos de favorecimiento de una AT sancionando a quienes cometan determinados delitos (por ejemplo: amenazas, extorsión, lavado de activos, etc.); y finalmente, contempla el delito de financiamiento de la AT a quien provee o recolecte fondos para la AT siempre que no forme parte de ella.

Igualmente, propone que las técnicas especiales de investigación de la nueva ley de crimen organizado, tales como interceptación de comunicaciones, registro de equipos informáticos, agentes encubiertos, reveladores e informantes, entre otras, sean aplicables a los delitos terroristas.