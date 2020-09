Mesa DC: “El Frente Amplio no puede condicionar ni imponer razones a menos de 48 horas del vencimiento del plazo legal para inscribir primarias”

La mesa nacional de la Democracia Cristiana emitió una declaración este lunes, refiriéndose a los planteamientos realizados por el Frente Amplio respecto a un proceso de primarias para determinar a los candidatos de la centroizquierda en las elecciones municipales y regionales del 11 de abril de 2021.

Desde el bloque exigen condiciones mínimas para ser parte del proceso. “Mínimos programáticos, con disposición de los partidos de llevar a competencia democrática a todos los alcaldes actualmente en ejercicio y dejar fuera a cualquier candidato vinculado a corrupción”, detalló la presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez.

Frente a ello la DC señaló que “tenemos plena convicción que el Frente Amplio no puede condicionar ni imponer razones a menos de 48 horas del vencimiento del plazo legal para inscribir primarias, menos aún luego de proponer a la oposición los “pactos por omisión”, que representan la vieja política de las cuatro paredes, alejada de la gente y de espalda a la participación democrática. Esta situación nos parece artificial, porque en febrero pasado propusimos trabajar con ellos un acuerdo programático y formas de acercamiento, y no tuvimos respuesta alguna”.

“Tampoco aceptamos del Frente Amplio veto alguno a nuestras candidatas y candidatos, y menos aún injurias a destacados alcaldes DC como Felipe Delpín de La Granja, Carmen Gloria Fernández, alcaldesa de Quinta Normal (quien no va a la reelección) y Marcelo Pereira de Coquimbo, aludiendo a hechos de los que no han aportado un sólo antecedente. La política sana y transparente no se construye levantando falsas denuncias. Más bien el país esperaba su seriedad y generosidad para aceptar el error cometido y rectificar”, planteó la tienda falangista.

La mesa DC enfatizó que el partido ha sido claro “en manifestar que sean las propias ciudadanas y ciudadanos quienes elijan a los candidatos a alcaldes y gobernadores mediante primarias”.

“Por esta razón, reiteramos nuestra disposición para competir en las 16 regiones y 345 comunas del país, tal como lo aprobó por inmensa mayoría nuestra Junta Nacional del 26 de septiembre”, expresó la directiva demócrata cristiana.

Asimismo, hicieron un llamado “al resto de la oposición para que avancemos y suscribamos sin dilación este mecanismo, porque es la única vía para que los proyectos y propuestas por un Chile mejor”.